Краеведческий музей представляет проект об аптечном деле в Бресте - фото

В краеведческом музее 30 марта начнётся комплексное мероприятие «Аптечное дело в Бресте в прошлом и настоящем».



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Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Его программа столь обширна, что «БВ» обратился за пояснениями к заведующей научно-экспозиционным отделом музея Нине Кирилловой (на снимке). – Что такое проект «18 квартал»?



– Историческое здание, в котором размещается современный краеведческий музей, в планах строительства города XIX века размещалось именно в квартале №18, это и дало название проекту. Он рассчитан на 2017–2018 годы и направлен на повышение интереса к истории родного города. Каждое мероприятие будет включать выставки и инсталляции, встречи с профессионалами, краеведами, коллекционерами, тематические экскурсии, элементы театрализации, небольшие концерты. Проект предполагает активное включение заинтересованных жителей города в работу по подготовке и проведению мероприятий. Желающие смогут передать в музей хранящиеся у них предметы, и к окончанию проекта пройдёт итоговая выставка, на которой будут указаны имена всех дарителей.



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– Что ожидает брестчан 30 марта?



– На вечере «Аптечное дело в прошлом и настоящем» посетители встретятся с председателем совета общественного объединения фармацевтических работников «Фармабел» Валентиной Сосонкиной. Она расскажет о становлении и развитии аптечного дела в Бресте вплоть до начала XX века.



В историю аптеки №3 посвятит её заведующая Инна Филипук. О деятельности аптек города в годы Великой Отечественной поведает инспектор-провизор отдела брестского предприятия «Фармация» Елена Климович. Также выступят ветераны аптечной службы. О том, как работает государственная аптечная служба Бреста сейчас, о перспективах её развития, мы услышим от гендиректора «Фармации» Елены Ломеко.



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Здесь нужно пояснить читателю, что Валентина Сосонкина проработала в «Фармации» около 25 лет, из них 21 год в должности замначальника аптечного управления и гендиректора, и уж аптечную историю знает, что называется, изнутри.



Новые экспонаты



Что касается аптеки №3, она располагается на одной из красивейших улиц Бреста – на Советской мимо неё не пройти. История её такова: в 1925 году архитектор Соломон Гринберг на тогдашней улице Домбровского завершил строительство трехэтажного здания по собственному проекту, на первом этаже было предусмотрено помещение под аптеку. Жена Соломона, Фаня Гринберг, была провизором – первой женщиной, получившей в свое время диплом провизора в Киевском медицинском университете.



Аптека уникальна тем, что в разные исторические периоды она не меняла своего предназначения. Современный интерьер торгового зала аптеки создает атмосферу прошлого столетия.



В 2013 году в аптеке №3 решили создать историческую экспозицию, отражающую развитие аптечной службы города. Идею поддержали коллектив, ветераны предприятия и все, кому небезразлична и интересна история аптечного дела. В музейной комнате сейчас выставляются аптечная посуда, весы и разновесы, бронзовые ступки с пестиками, лекарственные средства второй половины XX века, аптечные сигнатуры и рецепты, гербарий лекарственных трав, документы.



Тридцатого марта брестчане познакомятся с новыми экспонатами. Поскольку эта беседа с сотрудниками областного краеведческого музея состоялась до открытия выставки, завесу тайны приоткрыла научный сотрудник музея Екатерина Лютыч: «Будет представлена коллекция аптечной посуды второй половины XX века. О Великой Отечественной войне расскажут перевязочные пакеты и ампулы с лекарствами. Их передал врач одного из партизанских отрядов Брестской области. Есть и другие предметы из прошлого: книги, медицинская техника, образцы лекарств и инструментов.



Один из предметов на столе заинтриговал: ряд клавиш, как у пишущей машинки, но с загадочными окошками.



– Что это?



– Это счётчик форменных элементов крови. Лейкоциты считать, – с улыбкой объяснила Екатерина. Показалось просто невероятным, что этот прибор может как-то помочь в подсчёте лейкоцитов. Невольно подумал: ведь умели же аптекари работать в давние времена без компьютеров… В общем, на выставку стоит сходить.