ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Краеведческий музей представляет проект об аптечном деле в Бресте - фото

21.03.2018 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В краеведческом музее 30 марта начнётся комплексное мероприятие «Аптечное дело в Бресте в прошлом и настоящем».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54191.php

Краеведческий музей представляет проект об аптечном деле в Бресте - фото

Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Его программа столь обширна, что «БВ» обратился за пояснениями к заведующей научно-экспозиционным отделом музея Нине Кирилловой (на снимке). – Что такое проект «18 квартал»? 

– Историческое здание, в котором размещается современный краеведческий музей, в планах строительства города XIX века размещалось именно в квартале №18, это и дало название проекту. Он рассчитан на 2017–2018 годы и направлен на повышение интереса к истории родного города. Каждое мероприятие будет включать выставки и инсталляции, встречи с профессионалами, краеведами, коллекционерами, тематические экскурсии, элементы театрализации, небольшие концерты. Проект предполагает активное включение заинтересованных жителей города в работу по подготовке и проведению мероприятий. Желающие смогут передать в музей хранящиеся у них предметы, и к окончанию проекта пройдёт итоговая выставка, на которой будут указаны имена всех дарителей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54191.php

Краеведческий музей представляет проект об аптечном деле в Бресте - фото


– Что ожидает брестчан 30 марта?

– На вечере «Аптечное дело в прошлом и настоящем» посетители встретятся с председателем совета общественного объединения фармацевтических работников «Фармабел» Валентиной Сосонкиной. Она расскажет о становлении и развитии аптечного дела в Бресте вплоть до начала XX века. 

В историю аптеки №3 посвятит её заведующая Инна Филипук. О деятельности аптек города в годы Великой Отечественной поведает инспектор-провизор отдела брестского предприятия «Фармация» Елена Климович. Также выступят ветераны аптечной службы. О том, как работает государственная аптечная служба Бреста сейчас, о перспективах её развития, мы услышим от гендиректора «Фармации» Елены Ломеко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54191.php

Краеведческий музей представляет проект об аптечном деле в Бресте - фото


Здесь нужно пояснить читателю, что Валентина Сосонкина проработала в «Фармации» около 25 лет, из них 21 год в должности замначальника аптечного управления и гендиректора, и уж аптечную историю знает, что называется, изнутри.

Новые экспонаты

Что касается аптеки №3, она располагается на одной из красивейших улиц Бреста – на Советской мимо неё не пройти. История её такова: в 1925 году архитектор Соломон Гринберг на тогдашней улице Домбровского завершил строительство трехэтажного здания по собственному проекту, на первом этаже было предусмотрено помещение под аптеку. Жена Соломона, Фаня Гринберг, была провизором – первой женщиной, получившей в свое время диплом провизора в Киевском медицинском университете.

Аптека уникальна тем, что в разные исторические периоды она не меняла своего предназначения. Современный интерьер торгового зала аптеки создает атмосферу прошлого столетия. 

В 2013 году в аптеке №3 решили создать историческую экспозицию, отражающую развитие аптечной службы города. Идею поддержали коллектив, ветераны предприятия и все, кому небезразлична и интересна история аптечного дела. В музейной комнате сейчас выставляются аптечная посуда, весы и разновесы, бронзовые ступки с пестиками, лекарственные средства второй половины XX века, аптечные сигнатуры и рецепты, гербарий лекарственных трав, документы. 

Тридцатого марта брестчане познакомятся с новыми экспонатами. Поскольку эта беседа с сотрудниками областного краеведческого музея состоялась до открытия выставки, завесу тайны приоткрыла научный сотрудник музея Екатерина Лютыч: «Будет представлена коллекция аптечной посуды второй половины XX века. О Великой Отечественной войне расскажут перевязочные пакеты и ампулы с лекарствами. Их передал врач одного из партизанских отрядов Брестской области. Есть и другие предметы из прошлого: книги, медицинская техника, образцы лекарств и инструментов.

Один из предметов на столе заинтриговал: ряд клавиш, как у пишущей машинки, но с загадочными окошками.

– Что это?

– Это счётчик форменных элементов крови. Лейкоциты считать, – с улыбкой объяснила Екатерина. Показалось просто невероятным, что этот прибор может как-то помочь в подсчёте лейкоцитов. Невольно подумал: ведь умели же аптекари работать в давние времена без компьютеров… В общем, на выставку стоит сходить.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В краеведческом музее 30 марта начнётся комплексное мероприятие «Аптечное дело в Бресте в прошлом и настоящем». Автор фото: Алексей ГАНЧУК Его программа столь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брест: бизнесмену на машину закрепили муляж взрывного устройства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика