"Такого общественного обсуждения еще не было": жителям Степянки презентовали будущие изменения

Сегодня в администрации Партизанского района жителям Степянки презентовали проект детального планирования территории между железной дорогой, вдоль улицы Карвата, до Ваупшасова и МКАД. Зал собрался полный. И настроена мужская часть была поначалу недружественно. «Там по картинкам, которые на сайте администрации выложены, гаражный массив обозначен оранжевым, как зона жилой застройки, мы пришли выяснять, сносят их или нет», — объясняли суровые мужчины.







Изображение: part.gov.by

Презентовал ПДП представитель «Минскградо» Александр Акинчиц. В первые десять минут выступления он ответил на вопрос владельцев гаражей: практически все гаражные массивы сохраняются. Под снос могут пойти только те, что попадают под пятно, выделенное под паркинг, — и то очень нескоро. Дальше собравшиеся слушали спокойно и почти не перебивали.



Нормального микрофона не оказалось, но представители «Минскградо» справились и с таким: все расслышали презентацию

Из презентации узнали: город расширяется в восточном направлении, будут строить жилые районы Ноттингем и Зеленый Бор, а значит, Ваупшасова станет магистралью, ее расширят и пустят скоростной трамвай. Будет построен дублер проспекта Независимости вдоль железной дороги, по Геологической. Когда-нибудь. На том месте, где сейчас частный сектор. А остальной жилой массив оградит от дублера «стена» из паркинга, делового центра, бассейна. Но перспектива эта очень отдаленная, и не факт, что до 2030 года она начнет реализовываться. Хотя в этом ПДП и заложена. Улицу Карвата тоже расширят — до четырех полос.





Сама проектируемая территория будет застраиваться по большей части жильем. Например, часть коммунальной зоны, которая окружена лесами и используется неэффективно.

Леса, кстати, планируют сохранить, облагородить и превратить в лесопарковые зоны.

Собравшимся рассказали, что сейчас на проектируемой территории живут 4200 человек, а в 2030-м будет жить 11 тысяч. Для новых жителей построят 200 тысяч квадратных метров жилья (это около 20 многоэтажек). Возведут два детских сада и поликлинику для взрослых и детей, школу, торговые центры и торгово-общественный центр у МКАД.

Все планы разбиты на два этапа. До 2020 года запланировано строительство садика на 250 мест и школы — рядом с существующей 183-й.





— Я член правления товарищества собственников дома по Карвата, 10. На первый этап у вас запланировано строительство жилья, которое увеличит население на этой территории вдвое. А строительство поликлиники у вас отнесено на второй этап. Существующая поликлиника далеко и перегружена…





Ответил на этот вопрос представитель замглавы администрации района Павел Караневич:

— Поликлиника будет построена на Долгобродской, на месте снесенной детской поликлиники. Строительство поручено «УКС Мингорисполкома». Разрабатывается проект, определено финансирование. Так что поликлиника запланирована еще до того, как разрабатывался этот проект.





— Так точно не будут сносить гаражи? — задали контрольный вопрос жители Степянки. Получили очередное заверение в неприкосновенности владений. И уже через час после начала общественного обсуждения большая часть зала опустела. Оставшиеся уточняли нюансы по озеленению, по срокам, по парковкам.





«Такого общественного обсуждения еще не было. Это было самое мирное из всех, на которых я была, все вопросы заданы корректно и по существу. Чаще всего даже рассказать о проекте не получается», — поделилась впечатлениями с жителями Степянки одна из представительниц «Минскградо».



