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Накануне "дня смеха" в Бресте состоялось мероприятие «КВН поколений» - фото

31.03.2018 17:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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В день смеха каждый может смеяться на законных основаниях, а так же разыгрывать других. При этом ваше чувство юмора никого не обидит, потому что первый апрельский день должен запомнится на весь год. Так, на кануне Дня смеха, 30 марта 2018 года, в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Бреста» состоялось мероприятие «КВН поколений».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54448.php

Накануне "дня смеха" в Бресте состоялось мероприятие «КВН поколений»

Вот уже пятый год подряд на одной сцене встретились представители двух поколений.

Команда отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста «Ностальгия» и команда психолого-педагогического факультета УО «Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина» - «Ва-банк». Команды вышли на одну сцену, чтобы показать свои многочисленные таланты.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54448.php

Накануне "дня смеха" в Бресте состоялось мероприятие «КВН поколений»

Мероприятие состояло из нескольких этапов. Первым этапом традиционно для КВНа стал конкурс «Приветствие», в ходе которого команды представили себя. Следующий конкурс - «Разминка» где на суд зрителей и жюри представлены шутки. В конкурсе «Домашнее задание» команды удивляли своим актерским мастерством и остроумием.

 
Теги: Брест
 
 
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В день смеха каждый может смеяться на законных основаниях, а так же разыгрывать других. При этом ваше чувство юмора никого не обидит, потому что первый апрельский ...
 
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