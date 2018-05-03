﻿ Под Брестом завершились учения российских и белорусских десантников. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Брестом завершились учения российских и белорусских десантников

13.04.2018 21:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Десантно-штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и сил специальных операций (ССО) ВС Беларуси завершили активную фазу тактических учений на полигоне Брестский, сообщило в пятницу Минобороны России.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54771.php

Брестом завершились учения российских и белорусских десантников" alt="Под Брестом завершились учения российских и белорусских десантников">

В настоящее время российские и белорусские десантники готовятся к убытию в пункты постоянной дислокации.

"Под Брестом завершилось совместное тактическое учение десантно-штурмовых подразделений ВДВ России и ССО Республики Беларусь. Официальная церемония закрытия состоялась на полигоне Брестский", — сказано в сообщении.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54771.php

Под Брестом завершились учения российских и белорусских десантников

В нем отмечено, что "за отличную выучку и профессионализм, проявленные в ходе учений, были награждены около 100 военнослужащих обеих стран".

С успешным окончанием совместных учений их участников поздравили генеральный консул РФ в Бресте Игорь Конякин, представители командования ВДВ России и ССО ВС Беларуси.

Активная фаза совместных учений подразделений псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России и 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ССО ВС Беларуси прошла в Брестской области Республики Беларусь с 10 по 12 апреля. В ходе маневров "крылатая пехота" двух стран десантировалась воздушным и посадочным способами из вертолетов Ми-8 в назначенные районы, совместно отработала ведение контрдиверсионных действий по обнаружению, блокированию и уничтожению отрядов условных незаконных вооруженных формирований.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54771.php

Под Брестом завершились учения российских и белорусских десантников

В учениях на полигоне Брестский были задействованы более 600 десантников и около 100 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8 ВВС и войск ПВО ВС Беларуси. От российской стороны в маневрах участвовала усиленная десантно-штурмовая рота 104-го десантно-штурмового полка псковского соединения ВДВ общей численностью более 100 человек. Для российских десантников — это были первые в 2018 году международные учения за пределами РФ.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 118
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Десантно-штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и сил специальных операций (ССО) ВС Беларуси завершили активную фазу тактических учений на...
 
Новости дня
Новости разные
 
С обряда «Засевки» началась посевная кампания в Могилёвской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика