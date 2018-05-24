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Воссоздать историю и вспомнить моменты из детства. Конкурс ландшафтного дизайна проходит под Минском
Новости Беларуси. Под Минском проходит самый «зеленый» фестиваль года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы блеснуть мастерством, на двух гектарах собрались ландшафтные дизайнеры, озеленители, архитекторы. Но главные гости – владельцы собственных соток. Как раз для них запланировали мастер-классы по посадке растений, стрижке живой изгороди, фигурной резке по дереву и даже по приготовлению блюд на свежем воздухе!
Ключевым событием фестиваля станет конкурс мини-садов от шести команд. Тема малой родины нашла и здесь свое отражение. За вдохновением дизайнеры обращаются к родовым поместьям и языческой культуре наших предков.
Инна Кохно, ландшафтный дизайнер:
Мне эта тема давно интересна. Почему интересна именно как ландшафтнику, ботанику? Ладно здание было сожжено, но сад ведь живет. Есть большие 100-летние деревья – уже какая-то основа. Просто почистить подлесок и посадить цветники. Всё осталось.
Екатерина Тумашик, организатор фестиваля ландшафтного дизайна:
Работа с природным материалом вовсе не исключает использование IT-технологий. На фестивале представлены автоматизированные системы полива. Благодаря им хозяин через телефон может ухаживать за своими питомцами даже вдали от дома.
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Воссоздать историю и вспомнить моменты из детства. Конкурс ландшафтного дизайна проходит под Минском
Новости Беларуси. Под Минском проходит самый «зеленый» фестиваль года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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