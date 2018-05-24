ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Воссоздать историю и вспомнить моменты из детства. Конкурс ландшафтного дизайна проходит под Минском

25.05.2018 23:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Под Минском проходит самый «зеленый» фестиваль года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воссоздать историю и вспомнить моменты из детства. Конкурс ландшафтного дизайна проходит под Минском

Воссоздать историю и вспомнить моменты из детства. Конкурс ландшафтного дизайна проходит под Минском

Чтобы блеснуть мастерством, на двух гектарах собрались ландшафтные дизайнеры, озеленители, архитекторы. Но главные гости – владельцы собственных соток. Как раз для них запланировали мастер-классы по посадке растений, стрижке живой изгороди, фигурной резке по дереву и даже по приготовлению блюд на свежем воздухе!

Ключевым событием фестиваля станет конкурс мини-садов от шести команд. Тема малой родины нашла и здесь свое отражение. За вдохновением дизайнеры обращаются к родовым поместьям и языческой культуре наших предков.

Воссоздать историю и вспомнить моменты из детства. Конкурс ландшафтного дизайна проходит под Минском

Инна Кохно, ландшафтный дизайнер:
Мне давно были интересны старые поместья, и я хочу рассказать об одном из них. Оно реальное, мне очень нравится. И мне бы хотелось когда-нибудь его восстановить.

Мне эта тема давно интересна. Почему интересна именно как ландшафтнику, ботанику? Ладно здание было сожжено, но сад ведь живет. Есть большие 100-летние деревья – уже какая-то основа. Просто почистить подлесок и посадить цветники. Всё осталось.

Воссоздать историю и вспомнить моменты из детства. Конкурс ландшафтного дизайна проходит под Минском

Екатерина Тумашик, организатор фестиваля ландшафтного дизайна:
Дизайнерам была предоставлена возможность сделать именно такой сад, как они хотят. Наверное, вспомнить какие-то свои моменты из детства, ассоциации с малой родиной. У кого-то это Полесье, у кого-то деревенька с заброшенной дворянской усадьбой, у кого-то детские воспоминания.

Воссоздать историю и вспомнить моменты из детства. Конкурс ландшафтного дизайна проходит под Минском

Работа с природным материалом вовсе не исключает использование IT-технологий. На фестивале представлены автоматизированные системы полива. Благодаря им хозяин через телефон может ухаживать за своими питомцами даже вдали от дома.

Воссоздать историю и вспомнить моменты из детства. Конкурс ландшафтного дизайна проходит под Минском

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Под Минском проходит самый «зеленый» фестиваль года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как в кино. Десять фото взрыва участка моста через Припять
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика