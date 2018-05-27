25-26 мая 2018 года состоялись праздничные мероприятия, посвящённые 40-летию Московского района г. Бреста под названием "Мой адрес – Московский район!".



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На торжественном собрании, прошедшем в пятницу в Брестском областном Дворце культуры Федерации Профсоюзов Беларуси звучали теплые слова поздравлений с юбилеем от руководства Брестского областного и городского исполнительных комитетов, главы администрации Московского района, представителей депутатского корпуса Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, достойные представители района были награждены грамотами и благодарственными письмами республиканского и местного уровня.



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Участников торжественного вечера не отпускала атмосфера праздника, задаваемого живой музыкой духового оркестра на входе, ярким студенческим шоу в фойе дворца и, конечно же, мастерством и обаянием артистов, даривших свои музыкальные подарки зрителям со сцены. Вокальные и танцевальные номера в исполнении лучших творческих коллективов Бреста были дополнены музыкальным подарком столичного гостя – народного артиста Беларуси Николая Скорикова.