26 мая 2018 года на автомобильной стоянке ТЦ "Экватор" состоялись масштабные мероприятия, посвящённые празднованию 40-летия образования Московского района города Бреста.



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Многочисленные мероприятия радовали брестчан весь день, особенно нравилось детям - можно было участвовать в различных движухах, или просто полазить по городку, потанцевать и поплескаться в фонтане.



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Апогеем мероприятия стало выступление группы "Дядя Ваня", названной так в честь одного из участников, конечно.



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Впрочем, выступавшие до этого артисты тоже понравились публике, за что были награждены продолжительными аплодисментами.