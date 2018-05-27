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Как в Бресте на "Экваторе" зажигал "Дядя Ваня"
28.05.2018 15:18 — Разное | Виртуальный Брест
26 мая 2018 года на автомобильной стоянке ТЦ "Экватор" состоялись масштабные мероприятия, посвящённые празднованию 40-летия образования Московского района города Бреста.
Многочисленные мероприятия радовали брестчан весь день, особенно нравилось детям - можно было участвовать в различных движухах, или просто полазить по городку, потанцевать и поплескаться в фонтане.
Апогеем мероприятия стало выступление группы "Дядя Ваня", названной так в честь одного из участников, конечно.
Впрочем, выступавшие до этого артисты тоже понравились публике, за что были награждены продолжительными аплодисментами.
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26 мая 2018 года на автомобильной стоянке ТЦ "Экватор" состоялись масштабные мероприятия, посвящённые празднованию 40-летия образования Московского района города...
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