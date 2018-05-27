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Крик души... Чтобы изменить мир, надо начать с себя. О проблеме парковок для инвалидов

28.05.2018 15:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Дорогие, сограждане! В преддверии 1000-летия нашего прекрасного города идет кропотливая работа по строительству нужных и необходимых обьектов для горожан. Брест - город красивый и интересный для жителей и туристов. И знают о нас на всех континентах (да-да).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55878.php

Крик души... Чтобы изменить мир, надо начать с себя. О проблеме парковок для инвалидов

Мне, как жителю Бреста, рожденного в 1980-м году в районе Северного Городка очень радостно видеть строительство кольца и эстакады Западного обхода. Я еще помню двухполосную улицу Брестских дивизий и очередь авто на путепроводе жд. вокзала. Байк слет, который с каждым годом привлекает все больше и больше иностранных туристов, прекрасный православный Храм возле политеха. А ведь еще в начале 00-ых там было просто поле. Можно долго перечислять все достопримечательности и события в нашем городе, но боюсь так мы не дойдем до нашей темы обсуждения.

Парковочные места для инвалидов! Создается впечатление, что это "запасные" места для людей,когда на парковке нет места, или когда водитель очень занят и ему на "минуточку"...

На протяжении нескольких месяцев я беседовал с водителями, которые занимали места для инвалидов, не имея на это никакого права. Где-то беседа проходила в интеллигентном ключе, а бывало, и выходила "за рамки" и приобретала риторику эмоционального диалога.

В большинстве своем все люди, которые занимали места для инвалидов - социально ответственные, однако позволяли себе поставить авто на место для инвалидов..Причин для занятия этих мест не может быть никаких и ни при каких обстоятельствах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55878.php

Крик души... Чтобы изменить мир, надо начать с себя. О проблеме парковок для инвалидов

Этих мест просто нет вообще для всех других людей. Один оставит автомобиль, второй... Приедет человек с ограниченными возможностями, или семья с ребенком инвалидом,, и поедет далеко, чтобы где-то припарковаться. Зато кому-то очень удобно. И этот водитель никогда не задумается, как нелегко жить семьям, где есть люди с ограниченными возможностями. Никогда не подумает, как тяжело маме нести на себе 3-7 летнего ребенка весом 20 кг и более. Никогда не подумает, что такое жизнь с постоянными реабилитациями и каково это - быть инвалидом.

Кто-нибудь имел в жизни период, когда ручка или ножка была сломана? У меня в бытность моей молодости и занятием конным спортом была сломана ключица. Так я не представлял,что невозможно завязать шнурки одной рукой или застегнуть пуговицы. И это лишь малая часть неудобств.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55878.php

Крик души... Чтобы изменить мир, надо начать с себя. О проблеме парковок для инвалидов

Так почему мы такие равнодушные, и всячески игнорируем окружающих нас людей? Что мешает нам быть Людьми?

Пишешь статью о благотворительности и необходимости каждому, ведь мы общество, помогать ближнему. В частности, когда идут сборы на операцию детям. Люди начинают отторгать подобное предложение, даже не дают мысли своей помочь в сумме копейками - рубль, два. Развиваться и реально вносить добрый человеческий вклад в общество необходимо каждому!

Хорошо, а что тогда мешает просто НЕ МЕШАТЬ этим людям ЖИТЬ? Это герои! Не побоюсь этого слова - это герои нашего времени, люди, которые живут и радуются жизни, но у которых присутствует в плане здоровья какие-то ограничения. Давайте начнем уважать таких людей и как-то помогать. Просто не ставьте никогда машины на эти места, и точка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55878.php

Крик души... Чтобы изменить мир, надо начать с себя. О проблеме парковок для инвалидов

Есть идея торговые центры, поликлиники и другие объекты, на балансе которых находятся парковки, оборудовать камерами наружного наблюдения, по итогу передавать информацию в ГАИ. А они, в свою очередь, проведут проверку, на каком основании там была припаркована машина. Эта мера, конечно сложная, но в особо горячих местах поможет освободить места.

Очень бы хотелось, чтоб к 1000-летию города мы все брестчане не только в материальном плане увидели достижения, но и в духовном. И у меня есть эта Мечта! 

Мечта чтобы люди стали добрее, с большим вниманием и пониманием относились к чужим проблемам и бедам. Научились "отдавать", а не только "брать" во всех смыслах. Я верю и знаю, что если каждый из тех людей, что прочтет эту статью и задумается, изменит себя, тогда изменится и мир вокруг этих людей. Он станет лучше...

 
Теги: Брест
 
 
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Дорогие, сограждане! В преддверии 1000-летия нашего прекрасного города идет кропотливая работа по строительству нужных и необходимых обьектов для горожан. Брест -...
 
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