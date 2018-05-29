Итоги IV районных Дельфийских игр подвели на Пинщине



Позитивный настрой и энергия молодых сердец царили в зрительном зале районного Центра культуры и досуга. В минувшую субботу в Оснежицах состоялась торжественная церемония закрытия IV районных Дельфийских игр.

В Пинском районе проект Дельфийских игр реализуется уже 7 лет. Наши дельфийцы соревновались в 12 творческих состязаниях: изобразительное искусство, эстрадное пение, народное пение, авторская песня, народный танец, современный танец, журналистика, фотография, парикмахерское искусство, декоративно-прикладное искусство, социальная реклама, «Пионер – всем пример!». За этот год в играх приняло участие около 4 000 детей района в возрасте от 8 до 17 лет, представивших 32 школы Пинщины.

Торжественная церемония закрытия Дельфийских игр началась с удивительного зрелища – гала-концерта победителей. Ярким и запоминающимся стало выступление ученика Молотковичской школы Германа Трепачко, который поразил всех игрой на барабанах. Он был удостоен медали «Прорыв года». Это новая номинация, учрежденная в этом году, и награда вручается за вклад в развитие Дельфийского движения в районе, активное участие в 4-х Дельфийских играх и в культурно-массовых мероприятиях района и области. Такой медали также были удостоены юные концертмейстеры, учащиеся Оснежицкой СШ Роман Войтович и Иван Курган.

Дельфийские игры – единственные в мире соревнования, объединяющие все виды искусств. Это уникальный проект, который дает возможность детям показать свои таланты и способности. К дельфийскому движению приобщилась 61 страна мира.

Не менее яркими были номера в исполнении танцевального коллектива «Подсолнухи» центра творчества детей и молодежи Пинского района, агитбригады «Вектор» Пинковичской СШ, учащейся Молотковичской СШ Марии Удовидчик, танцевальных коллективов «Вясёлка» Плещицкой СШ, «Фэнтази» – Логишинской, «Импульс» – Каллауровичского яслей-сада – средней школы, Виолетты Зубко из Оснежицкой СШ, Валерии Семенчук из Чуховской СШ, Елизаветы Марчук из Новодворской БШ, вокального коллектива «Анима» Парохонской СШ. Зрители бурными аплодисментами приветствовали юных артистов.

Затем началась торжественная церемония награждения победителей. Лучших из лучших определяла судейская коллегия, в состав которой входили деятели и работники культуры, образования и науки, молодежной политики, общественной сферы, педагоги, профессионалы высокого класса. К слову, наш проект районных детских Дельфийских игр заметили на международном уровне. В адрес оргкомитета поступило приветственное письмо от директора Международного Дельфийского комитета Владимира Николаевича Понявина, которое зачитали на церемонии закрытия Игр.

Перечислить имена всех награжденных просто не представляется возможным – их порядка 70-ти. На сцену поднимались и отдельные конкурсанты, и целые коллективы. Отмечу лишь команды школ района, которые получили символические кубки и дипломы. Это Новодворская базовая школа (6 место), Стытычевская СШ (5 место), Молотковичская СШ (4 место), Оснежицкая СШ (3 место), Чуховская СШ (2 место). Абсолютным победителем IV районных детских Дельфийских игр стала команда Пинковичской школы. Кроме того, символический кубок «Прорыв года» получил танцевальный коллектив «Подсолнухи» ЦТДиМ во главе с руководителем А.Ю. Хмарук.

Подводя итоги столь масштабного форума, заместитель председателя райисполкома Д.Г. Полховский отметил, что в нашем районе очень много талантливых ребят. Они смогли проявить свои способности и доказать, что могут мечтать, творить и побеждать. Здорово, что у каждого участника есть свой стиль, который отличает его от других конкурсантов. Д.Г. Полховский вы-сказал уверенность, что и в дальнейшем ребята будут радовать нас своими талантами.

Следующий праздник мечтателей и творцов состоится в 2020 году.

Инна УРБАНОВИЧ.

Фото автора.