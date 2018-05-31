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ДТП перед Кобринским мостом: водитель автомобиля решил развернуться в необычном месте
01.06.2018 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 1 июня 2018 года в городе Бресте на проспекте Машерова, перед подъёмом на Кобринский мост.
Какой-то чудак решил развернуться, а водители сзади не ожидали такого маневра, и вот...
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ДТП произошло сегодня, 1 июня 2018 года в городе Бресте на проспекте Машерова, перед подъёмом на Кобринский мост. Какой-то чудак решил развернуться, а водители...
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