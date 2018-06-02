Двое пьяных брестчан гонялись за людьми… с топорами

"Вечерний Брест" . Сотрудники группы задержания по имеющимся приметам во дворе дома на бульваре Космонавтов вычислили двоих брестчан, у которых изъято два топора. Оба были доставлены в Московский РОВД г. Бреста. Двое брестчан - 1992 и 1990 годов рождения -находились в состоянии алкогольного опьянения, пишет













Предварительно установлено, что в ходе конфликта один из задержанных нанес топором телесные повреждения местному жителю, который пытался образумить нападавших и снимал происходящее на мобильный телефон. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, и после оказания медицинской помощи отпущен домой. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.





На данный момент задержанные находятся в Московском РОВД, с ними работают правоохранители. Их деяния будут квалифицированы в ближайшее время, но выходка наверняка будет стоить уголовного дела.