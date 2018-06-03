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Жители Борисова, протестующие против строительства храма в лесопарке, записали видеообращение к властям
Жители микрорайона Ватутина в Борисове продолжают бороться за свою зеленую зону,
В своем послании жильцы микрорайона призывают власти города полностью отменить строительство храмового комплекса и обустроить здесь зону для отдыха граждан. Борисовчане выражают надежду, что их слова будут услышаны. Они также выражают свою готовность в помощи по обустройству парка и поддержании порядка на его территории.
— Парков в городе катастрофически не хватает, людям негде отдохнуть. Считаем, что данная застройка проходит незаконно. Не было никаких общественных обсуждений, хотя уже прошла процедура отчуждения территории в пользу Борисовской епархии, были выданы уже проекты, объект не проходил обязательную экологическую экспертизу, — говорится в видеообращении борисовчан. — Мы выступаем не против церкви как таковой, мы выступаем вообще против любой застройки данной территории, не предназначенной для отдыха граждан. Нам нужна зона отдыха. Мы хотим здесь сквер с площадкой, велодорожками — со всей инфраструктурой, связанной непосредственно с доступом и отдыхом граждам. Мы готовы при содействии властей выйти на субботник и помочь в благоустройстве данной территории. Мы очень надеемся, что местная власть нас услышит и выйдет, наконец, с нами на диалог, и поймет чего мы, в первую очередь жители этого микрорайона, хотим.
13 мая жильцы микрорайона Ватутина начали кампанию против какого-либо строительства на территории соснового бора, единственного, по их словам, места для отдыха и прогулок. Инициативная группа намерена принять участие в общественных обсуждениях и презентации проекта храмового комплекса — они пройдут сегодня, 4 июня, в 17.30 в зале заседаний на втором этаже Борисовского райисполкома на проспекте Революции, 45 в Борисове.
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Жители Борисова, протестующие против строительства храма в лесопарке, записали видеообращение к властям
Общественное обсуждение и презентацияпроекта храмового комплекса пройдут сегодня, 4 июня, в 17.30 в зале заседаний на втором этаже Борисовского райисполкома на...
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