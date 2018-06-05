Новое здание районной больницы открыли в Миорах

Больше 25 лет в Миорах Витебской области длилась реконструкция больницы. Она состояла из 11 небольших зданий. От такой разобщённости медкорпусов страдали и пациенты, и сами врачи. Сейчас районная больница в Миорах получила одну крышу – и совсем другие условия.

«Сердце разрывалось», – так о своих переживаниях рассказывает мама шестимесячной Инны. Сейчас малышка находится в педиатрическом отделении новой районной больницы. Девочка какое-то время находилась под наблюдением столичных медиков.

Анжела Денища, житель деревни Слобода: «Условия очень хорошие, я лежала в Минске два месяца. Условия практически одинаковые. Я лежала в РНПЦ "Мать и дитя"».

Это «открытие» в Миорах ждали больше четверти века. Стены больницы стояли здесь с 90-х, потом стройку законсервировали. Вопрос медицинской помощи в районе стал ребром. За счёт областного и республиканского бюджетов было решено довести начатое больше 25 лет назад дело до конца.

Бывшая Миорская районная больница – это 11 отдельно стоящих зданий. Если вдруг пациенте из родильного отделения необходимо было делать кесарево сечение, то женщину переводили в главный корпус. На третьем этаже располагалась операционная. После хирургического вмешательства пациентку возвращали в отделение, только лифта в здании нет, поэтому врачи и медсестры женщину перекладывали на носилки, потом по лестничным пролётам спускали на первый этаж, а дальше по улице – в отделение. И так круглый год, даже если на улице 30°С или –20°С.

Молодые мамы первыми почувствовали «правильные» условия в родильном отделении. Оно расположено на первом этаже больницы, здесь есть всё необходимое и для мам, и для малышей. Врачи разных профилей совсем рядом.

В новом здании есть и последние новинки медицинского оборудования. Как им управлять, персонал учился в Минске. Первое, что сделали – обновили лабораторию. Раньше данные часами обрабатывали вручную, анализировали тысячу проб за месяц, теперь за такой же срок могут сделать 30 тысяч исследований. И так теперь в каждом отделении. Новые возможности сократят поток пациентов в столицу.

Игорь Лосицкий, заместитель министра здравоохранения Беларуси: «Здесь не будут делать трансплантацию почек и печени, здесь могут делать замену сустава, делать то, что сейчас делают в областных больницах. Не в том объёме, но в том качестве».

Большие изменения в Миорах не только в социальной сфере. Район, который десятилетиями был аграрным, открывает новое направление – металлургия. Строительство гигантского завода идёт круглосуточно. Немецкая компания, которая поставляет оборудование, – один из лидеров отрасли в мире. В первых числа июня 250 строителей приступят к монтажу прокатного стана. Завод по производству белой жести первую продукцию выдаст уже через год. Ежедневно отсюда почти 15 вагонов готовой продукции будут отправлять потребителям.

Пётр Шимукович, генеральный директор Миорского металлопрокатного завода: «До границы с Евросоюзом 50 километров, до Балтики – в пределах 300 километров, где рыбные консервные комбинаты потребители продукции, до Петербурга – 600 километров, до Варшавы – 900 километров. Таким образом, здесь такой локальный кусочек, откуда мы сможем дотянуться до любого потребителя, который к нашей продукции проявит интерес».

Инвестиционный проект стоимостью 200 миллионов евро обеспечит новыми рабочими местами более 650 человек. Идею поддержали и региональные власти: подвели автомобильную дорогу и железнодорожную ветку. Инвестор в первую очередь возвёл два десятка квартир для сотрудников, будет строить ещё одну многоэтажку для персонала.К слову, этот же инвестор по соседству с новой больницей предложил возвести ещё кардиологический корпус, который будет рассчитан и на приём иностранных пациентов.