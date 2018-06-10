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С 1 июня по 15 сентября в стране проводится специальная антинаркотическая программа «Мак»
11.06.2018 — Разное | Новости Ветки
В 2017 году результаты аналогичной программы доказали её эффективность: силами сотрудников органов внутренних дел Гомельской области было уничтожено 879 незаконных посевов наркосодержащих растений; из незаконного оборота изъято свыше 2,7 тонны масличного мака и более 64 тонн конопли; общая площадь уничтоженных незаконных посевов превысила 86 гектаров.
Если вам известно о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, и о местах выращивания наркосодержащих культур, информируйте об этом управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома по телефону 8 (0232) 70-42-17 или Ветковский райотдел милиции по телефону 102. Помните, что незаконный посев или выращивание конопли и мака влечёт наложение штрафа в размере до 20 базовых величин.
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