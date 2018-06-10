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В крови белорусской легкоатлетки обнаружено 6 запрещенных веществ. Она дисквалифицирована на 4 года
Дисциплинарная антидопинговая комиссия вынесла решение о дисквалификации сроком на четыре года в отношении метательницы молота Анастасии Мазуриной и гребца Артема Липского, сообщает НАДА Беларуси.
В допинг-пробе Мазуриной Анастасии были обнаружены запрещенные субстанции (метаболиты дегидрохлорметилтестостерона, метенолона, метандиенона, тренболона, тамоксифена и анастрозол).
У Артема Липского обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона.
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Белорусы Артем Липский (академическая гребля) и Анастасия Мазурина (легкая атлетика) дисквалифицированы на четыре года за применение допинга, сообщили в...
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