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Безвизовые туристы почти из 50 стран посетили туристско-рекреационную зону "Брест"

13.06.2018 13:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Туристско-рекреационную зону "Брест" с начала текущего года посетили более 5 тыс. безвизовых туристов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Денис Никитюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56371.php

Безвизовые туристы почти из 50 стран посетили туристско-рекреационную зону "Брест"

По данным на 12 июня, возможностью безвизового пересечения границы воспользовались гости примерно из 50 стран. Туристско-рекреационную зону посетили 5049 иностранцев, около 90% которых жители Польши. Также проявляют активность граждане Литвы, Латвии, Германии.

"В среднем туристы находятся в Брестской области более трех дней. Это говорит о том, что гостям интересны не только экскурсии. Они участвуют в различных массовых мероприятиях, их привлекает шопинг. Услугу Tax Free оказывают около 40 магазинов, которые торгуют ювелирными украшениями, косметикой и парфюмерией, одеждой, обувью, текстилем", - отметил Денис Никитюк. В том числе договоры о продаже товаров без НДС заключили брестский ЦУМ, фирменный магазин стеклозавода "Неман".

Иностранные гости предпочитают проводить время не только в областном центре, но и познакомиться с другими регионами. Например, каждый четвертый прибывающий на территорию туристско-рекреационной зоны "Брест" посещает национальный парк "Беловежская пуща". Турфирмы все чаще предлагают клиентам комбинированные туры: туристы направляются из Бреста в Каменец, заезжают в Беловежскую пущу и завершают свой маршрут в Пружанском районе.

"Чтобы дифференцировать турпоток, запланировано проведение рекламных акций для определенных групп туристов. Прежде всего это деловой, медицинский туризм и оздоровление. Будем разрабатывать специальные программы с посещением экологических троп, заказников", - добавил Денис Никитюк.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Туристско-рекреационную зону "Брест" с начала текущего года посетили более 5 тыс. безвизовых туристов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором туризма...
 
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