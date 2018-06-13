Ох, уж эти «доброжелатели»... Государственная инспекция по охране животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь проводит проверку на предмет законности проведения патриотической акции «Победа-2018».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56396.php

Читать полностью в источнике с фото:

Брест грозит штраф 100 базовых" alt="Организаторам патриотической парусной регаты Пинск-Брест грозит штраф 100 базовых">



Напомним читателю, что Брестским областным общественным объединением «Туризм, экология, инвестиции» был организован водный переход на парусных яхтах и катамаранах из Пинска в Брест по реке Пина, Днепровско-Бугскому каналу и реке Мухавец. Поход посвящался 73-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, памяти моряков ордена Ущакова I степени Днепровской военной флотилии, освобождавших города и села на юге Белоруссии, а также памяти партизан Брестского и Пинского соединений, в течение сорока дней мужественно державших оборону на Днепровско-Бугском канале, не позволяя фашистам и полицаям овладеть важной водной артерией для будущего отвода по ней на запад скопившихся в пинском порту полторы сотни военных речных судов.

К походу тщательно готовились. Дело в том, что патриотическая акция приходилась на период запрета на использование маломерных судов. Связано это было с нерестом рыбы. БООО «Туризм, экология, инвестиции» обратилось в Пинский и Брестский горисполкомы, Пинский, Ивановский, Дрогичинский, Кобринский, Жабинковский и Брестский райисполкомы с просьбой дать разрешение на прохождение судов по воде в зоне ответственности этих территориальных органов власти. И данная акция нашла везде нашла понимание и поддержку.

Более того, Брестский горисполком включил в программу празднования Дня Победы парад парусных судов на реке Мухавец в районе городской набережной. И он состоялся. Но, вот, праздники прошли… и начались проверки.

Какой-то «доброжелатель» обратился в Государственную инспекцию по охране животного и растительного мира с жалобой, дескать, нам запретили «ходить», а им можно? И началось… Отправлены запросы во все городские и районные исполнительные комитеты на предмет выдачи официально оформленных разрешений на прохождение маломерных судов по рекам и каналу.

В Брестскую областную инспекцию по охране животного и растительного мира для дачи объяснений вызывается председатель БООО «Туризм, экология, инвестиции», координатор патриотической акции Петр Комякович.

Создаётся впечатление, что ищут повод наказать организаторов, при этом грозят штрафом в размере до 100 базовых величин. Никто и не сомневается, при желании повод всегда найти можно. И он нашелся.

Как сообщил порталу Виртуальный Брест один из оргазизаторов акции Павел Куницкий, Брестский райисполком на словах поддержал патриотическую акцию, а вот письменно разрешение не оформил, на письмо общественной организации не ответил по причине того, что чиновник, которому было поручено довести дело до конца, ушел на больничный. И эту "карту" сегодня разыгрывают в Брестской областной инспекции по охране животного и растительного мира. Чем закончится эта история, мы обязательно расскажем нашим читателям.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56396.php

Читать полностью в источнике с фото:





А катамаран «Надежда» Брестского областного общественного объединения «Туризм, экология, инвестиции» отправляется сегодня в очередное трехдневное плавание. В этот раз экипаж решил изучить речку Уборть (приток Припяти) и ее притоки. И обещает поделиться с нами фотоснимками с похода.