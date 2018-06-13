ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Организаторам патриотической парусной регаты Пинск-Брест грозит штраф 100 базовых

14.06.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Ох, уж эти «доброжелатели»... Государственная инспекция по охране животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь проводит проверку на предмет законности проведения патриотической акции «Победа-2018».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56396.php

Брест грозит штраф 100 базовых" alt="Организаторам патриотической парусной регаты Пинск-Брест грозит штраф 100 базовых">

Напомним читателю, что Брестским областным общественным объединением «Туризм, экология, инвестиции» был организован водный переход на парусных яхтах и катамаранах из Пинска в Брест по реке Пина, Днепровско-Бугскому каналу и реке Мухавец. Поход посвящался 73-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, памяти моряков ордена Ущакова I степени Днепровской военной флотилии, освобождавших города и села на юге Белоруссии, а также памяти партизан Брестского и Пинского соединений, в течение сорока дней мужественно державших оборону на Днепровско-Бугском канале, не позволяя фашистам и полицаям овладеть важной водной артерией для будущего отвода по ней на запад скопившихся в пинском порту полторы сотни военных речных судов.

К походу тщательно готовились. Дело в том, что патриотическая акция приходилась на период запрета на использование маломерных судов. Связано это было с нерестом рыбы. БООО «Туризм, экология, инвестиции» обратилось в Пинский и Брестский горисполкомы, Пинский, Ивановский, Дрогичинский, Кобринский, Жабинковский и Брестский райисполкомы с просьбой дать разрешение на прохождение судов по воде в зоне ответственности этих территориальных органов власти. И данная акция нашла везде нашла понимание и поддержку.

Более того, Брестский горисполком включил в программу празднования Дня Победы парад парусных судов на реке Мухавец в районе городской набережной. И он состоялся. Но, вот, праздники прошли… и начались проверки.

Какой-то «доброжелатель» обратился в Государственную инспекцию по охране животного и растительного мира с жалобой, дескать, нам запретили «ходить», а им можно? И началось… Отправлены запросы во все городские и районные исполнительные комитеты на предмет выдачи официально оформленных разрешений на прохождение маломерных судов по рекам и каналу.

В Брестскую областную инспекцию по охране животного и растительного мира для дачи объяснений вызывается председатель БООО «Туризм, экология, инвестиции», координатор патриотической акции Петр Комякович.

Создаётся впечатление, что ищут повод наказать организаторов, при этом грозят штрафом в размере до 100 базовых величин. Никто и не сомневается, при желании повод всегда найти можно. И он нашелся.

Как сообщил порталу Виртуальный Брест один из оргазизаторов акции Павел Куницкий, Брестский райисполком на словах поддержал патриотическую акцию, а вот письменно разрешение не оформил, на письмо общественной организации не ответил по причине того, что чиновник, которому было поручено довести дело до конца, ушел на больничный. И эту "карту" сегодня разыгрывают в Брестской областной инспекции по охране животного и растительного мира. Чем закончится эта история, мы обязательно расскажем нашим читателям.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56396.php

Организаторам патриотической парусной регаты Пинск-Брест грозит штраф 100 базовых

А катамаран «Надежда» Брестского областного общественного объединения «Туризм, экология, инвестиции» отправляется сегодня в очередное трехдневное плавание. В этот раз экипаж решил изучить речку Уборть (приток Припяти) и ее притоки. И обещает поделиться с нами фотоснимками с похода.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ох, уж эти «доброжелатели»... Государственная инспекция по охране животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь проводит проверку на предмет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют и криптовалют на сегодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика