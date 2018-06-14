Белорусские волейболисты обыграли Латвию и вышли в финал серебряной Евролиги

Белорусские волейболисты обыграли Латвию со счетом 3:0 (25:18, 25:22, 25:15) и вышли в финал серебряной Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: CEV

Команда под руководством Виктора Бекши не испытала в Скопье, где проходит «финал четырех», серьезных проблем. Тактически грамотно построенная игра позволила уверенно обыграть соперников. Уже после двух партий белорусская команда превосходила латвийцев на блоке. В третьем сете на подаче Павла Авдоченко белорусы окончательно сняли все вопросы о победителе.

Наиболее результативными игроками прошедшего матча стали Андрей Радюк (13 очков), Павел Авдоченко и Сергей Бусел (по 9 очков).

Белорусская сборная по волейболу вышла в финал серебряной Евролиги, где сыграет 16 июня с победителем встречи Хорватия — Македония, которая состоится сегодня в Скопье в 21.00. Сборная, которая займет первое место в турнире, получит шанс в следующем году сыграть в золотой Евролиге.