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Белорусские волейболисты обыграли Латвию и вышли в финал серебряной Евролиги
Белорусские волейболисты обыграли Латвию со счетом 3:0 (25:18, 25:22, 25:15) и вышли в финал серебряной Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Команда под руководством Виктора Бекши не испытала в Скопье, где проходит «финал четырех», серьезных проблем. Тактически грамотно построенная игра позволила уверенно обыграть соперников. Уже после двух партий белорусская команда превосходила латвийцев на блоке. В третьем сете на подаче Павла Авдоченко белорусы окончательно сняли все вопросы о победителе.
Наиболее результативными игроками прошедшего матча стали Андрей Радюк (13 очков), Павел Авдоченко и Сергей Бусел (по 9 очков).
Белорусская сборная по волейболу вышла в финал серебряной Евролиги, где сыграет 16 июня с победителем встречи Хорватия — Македония, которая состоится сегодня в Скопье в 21.00. Сборная, которая займет первое место в турнире, получит шанс в следующем году сыграть в золотой Евролиге.
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Белорусские волейболисты обыграли Латвию со счетом 3:0 (25:18, 25:22, 25:15) и вышли в финал серебряной Евролиги.
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