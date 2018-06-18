В деле Могилеве три дома ссорятся и дерутся из-за парковки и детской площадки, выясняя, чьи они">«войны домов» в Могилеве появились новые детали. В управлении капитального строительства рассказали, что по проекту парковка, зона отдыха для детей и взрослых, которые сейчас относятся к одному из трех домов, должны были быть общими. И стоимость парковки в цену квадратного метра не входила.





Напомним, конфликт жильцов трех домов начался из-за того, что территорию площадью 0,4793 га вместе с парковкой и детской площадкой решением горисполкома отнесли к дому № 7а на переулке 3-ем Октябрьском. Жильцы соседних домов — № 11 в этом же переулке и № 42, который относится к улице Тимирязевской, — недовольны этим: парковку жильцы дома 7а огородили, установили шлагбаум, а с площадки, по словам возмущенных жильцов двух домов, прогоняют их детей.

В управлении капитального строительства TUT.BY рассказали, что в распоряжении УКСа «есть разъяснение организации, осуществлявшей проектирование данного микрорайона». По нему парковка, зона отдыха для детей и взрослых предусматривались общими.

— По какой причине товариществу собственников дома 7а по пер. 3-му Октябрьскому исполкомом представлен земельный участок в существующих границах, наше предприятие пояснить не может, — подчеркнули в УКСе и рассказали историю застройки микрорайона.



Примерное схематичное изображение участков земли, которая относится к каждому дому и за которую жильцы платят аренду. Коллаж сделан с помощью сервиса Яндекс.Карты.

Строительство жилого дома № 7а по переулку 3-му Октябрьскому осуществляло предприятие МГКУП «Инвест Систем». В 2011 году его присоединили к УКСу.

— В силу того, что с момента ввода дома прошло много времени, делать какие-то выводы можно только по имеющимся у сторон документам, — подчеркивают в организации.

По документам, которые есть у УКСа, можно сказать, что к моменту присоединения «Инвест Систем» все работы по дому были завершены. То есть свои обязательства застройщик — «ИнвестСистем» — перед дольщиками дома 7а исполнил. В том числе, выполнил работы по строительству дома, сезонные работы — благоустройство, фасад, устройство проездов, тротуаров.

В акте ввода жилого дома, который есть в регистрационном деле в БТИ и в землеустроительной службе горисполкома, есть информация о работах, которые «перенесли на благоприятный период»: э в том числе устройство площадок, проездов, тротуаров (всего 204 кв. м). А площадь же только одной спорной парковки составляет 865 кв. м, говорят в УКСе.

В актах, которые есть у УКСа, также указана точная информация об объеме выполненных работ и их стоимости при вводе дома в эксплуатацию. Исходя из нее, специалисты предприятия сделали вывод: «Инвест Систем» не включил стоимость устройства парковки в стоимость объектов долевого строительства.

Что касается земельного участка и его границ, УКС поясняет, что по 667-ому Указу президента он как застройщик после окончания работ по любому объекту ходатайствует в местный орган власти об изъятии земельного участка. Такое же ходатайство было сделано при изъятии земельного участка по дому № 7а по переулку 3-ему Октябрьскому.

— Ходатайств о предоставлении участка какому-либо лицу застройщик не пишет и писать не вправе, тем более не вправе указывать границы, в которых такой участок предоставляется. Границы, в которых предоставляется земельный участок, а также саму возможность предоставления участка в соответствии с п. 1.2 Указа президента № 667 определяет исполком из земель в границах городов областного подчинения, — сказали в УКСе.

УКС готов оказать содействие любой стороне конфликта для установления истины.