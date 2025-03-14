«Если раньше можно было просто купить акции и ждать, пока они вырастут, то сейчас нужно быть осторожнее». Что происходит на рынке ценных бумаг и какую стратегию лучше выбрать инвестору

Источник материала: ProBusiness

Во время экономической и геополитической нестабильности как бизнес, так и частные лица ищут варианты для сохранения или приумножения свободных финансов, скорее всего, даже чаще, чем в спокойные периоды. Растут риски, растут потери — их нужно хоть чем-то нивелировать. Одним из действенных (хотя и весьма традиционных) способов инвестирования остается рынок ценных бумаг. «Про бизнес» поговорил с заместителем директора по экономике и инвестициям белорусского офиса Айгенис Вероникой Санкович и финансовым советником из российского офиса Айгенис Сергеем Гришко о том, что сейчас происходит на рынке, какие есть сложности и как правильно действовать инвесторам. Читайте оценки и советы экспертов в нашей статье.

Редакция «Про бизнес» не призывает инвестировать. Инвестиции в ценные бумаги и иные активы связаны с рисками.

Что происходит на мировом рынке ценных бумаг

— В последние годы мировой рынок переживает нестабильность из-за высокой инфляции, повышения процентных ставок центральными банками (например, ФРС США) и геополитической напряженности. Раньше инвесторы могли легко зарабатывать на росте технологических компаний, то сейчас многие такие компании теряют в цене из-за дорогих кредитов. Если раньше можно было просто купить акции и ждать, пока они вырастут, то сейчас нужно быть осторожнее. Цены на акции многих компаний падают, потому что экономика замедляется, а деньги «дорожают».

Можно ли в таких условиях заработать? Да, но нужно выбирать надежные компании (например, производители еды, энергии или товаров первой необходимости). Также популярны золото и другие защитные активы.





Ситуация на российском рынке ценных бумаг

После санкций 2022 года российский рынок сильно изменился. Многие иностранные инвесторы ушли, а рубль стал более волатильным. Однако некоторые компании (особенно в энергетике, металлургии и сельском хозяйстве) показывают хорошие результаты, потому что их продукция востребована. Российский рынок сейчас больше зависит от внутренних инвесторов и экспорта сырья. Акции крупных компаний (например, «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа») могут быть интересны, но риски остаются из-за санкций и нестабильной политической ситуации. Заработать на фондовом рынке в России можно, но нужно быть готовым к резким колебаниям цен. Лучше инвестировать в компании, которые работают на внутреннем рынке или экспортируют товары.

Белорусский рынок ценных бумаг

Белорусский фондовый рынок небольшой и менее развит по сравнению с российским и мировым. Основные игроки — это государственные компании и банки, компании финансового сектора. Выбор акций невелик. Фондовый рынок Беларуси — это, скорее, рынок облигаций и госбумаг. Классические способы инвестирования для частных лиц — недвижимость или валюта.

Несмотря на то, что фондовый рынок только развивается, здесь можно зарабатывать деньги.

В частности, корпоративные облигации заняли центральное место в инвестиционных портфелях частных инвесторов — на их долю приходится более половины всех сделок на БВФБ (20 520 операций в 2024 году против 11 036 в 2023-м). Их популярность обусловлена сравнительной доступностью и возможностью получать регулярный доход.

Основные факторы, которые влияют на развитие рынка

На развитие фондового рынка в первую очередь влияет экономика. Если в стране все хорошо (люди работают, заводы производят товары, зарплаты растут), то рынок тоже растет. А если экономика слабая (заводы закрываются, безработица растет), то рынок падает. Когда у людей есть деньги, они больше тратят и инвестируют. Когда денег нет, рынок «болеет».

Решения правительства и властей сильно влияют на рынок. Например, если государство снижает налоги или поддерживает бизнес, это помогает рынку расти. А если вводят санкции или повышают налоги, рынок испытывает трудности роста.

Следствием развития экономики является инфляция. Если она высокая, деньги обесцениваются, и люди начинают меньше инвестировать. Если инфляция низкая, рынок чувствует себя увереннее.

Центральные банки (например, ФРС в США, ЦБ в России, НБ в Беларуси) решают, насколько дорогими будут кредиты. Если ставки высокие, брать кредиты становится дорого, и рынок замедляется. Если ставки низкие, люди и компании берут больше кредитов, и рынок растет.

Конфликты между странами, санкции или торговые войны могут сильно ударить по рынку. Например, если одна страна запрещает продавать товары другой, это влияет на компании и их акции.





Новые технологии (например, интернет, искусственный интеллект или электромобили) могут создать новые компании и отрасли. Это помогает рынку расти.

Рынок зависит от того, как люди себя чувствуют. Если все боятся кризиса, они начинают продавать акции, и рынок падает. Если все верят в будущее, они покупают акции, и рынок растет.

Катастрофы (например, землетрясения, ураганы или пандемии) могут повлиять на рынок. Например, во время пандемии коронавируса многие компании потеряли прибыль, потому что люди перестали выходить из дома.

Перспективы роста рынка ценных бумаг в 2025 году

Мировой рынок в 2025-м будет зависеть от того, как страны справятся с текущими проблемами: инфляцией, дорогими кредитами и геополитическими конфликтами. Если экономика начнет восстанавливаться (например, ФРС США снизит процентные ставки), это даст толчок для роста акций и других активов. Компании, которые занимаются искусственным интеллектом и зеленой энергетикой продолжат создавать новые возможности для инвестиций. Золото по-прежнему будет оставаться популярным активом.

Россия продолжит адаптироваться к санкциям. Основной фокус будет на внутреннем рынке и экспорте сырья (нефть, газ, металлы). Если цены на нефть и газ останутся высокими, это поддержит российские компании. Но если они упадут, рынок может замедлиться. Также важно, как будут развиваться технологии внутри страны (например, импортозамещение).

Белорусский рынок небольшой и сильно зависит от России. Если российская экономика будет расти, это поможет и Беларуси. Однако санкции и ограниченный доступ к международным рынкам затрудняют развитие. Внутри страны могут появиться новые возможности в секторах, связанных с производством и сельским хозяйством.

Сектора экономики, которые наиболее привлекательны для инвесторов

В России ситуация особенная из-за санкций и зависимости от сырьевого экспорта. Вот несколько перспективных направлений:

Энергетика и сырье. Россия — один из крупнейших экспортеров нефти, газа и металлов. Если цены на эти ресурсы высокие, компании в этом секторе зарабатывают хорошо. Примеры — это «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Норникель».

Россия — один из крупнейших экспортеров нефти, газа и металлов. Если цены на эти ресурсы высокие, компании в этом секторе зарабатывают хорошо. Примеры — это «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Норникель». Сельское хозяйство. Российская Федерация — крупный производитель зерна, подсолнечного масла и других продуктов. Мировой спрос на еду растет, особенно в странах Азии и Африки. Примеры компаний — «Русагро», «Черкизово».

Российская Федерация — крупный производитель зерна, подсолнечного масла и других продуктов. Мировой спрос на еду растет, особенно в странах Азии и Африки. Примеры компаний — «Русагро», «Черкизово». IT и технологии. Из-за санкций Россия развивает собственные технологии (импортозамещение). Это создает новые возможности для компаний. Развиваются локальные разработчики программного обеспечения, кибербезопасность.

Белорусский рынок меньше и менее развит, но есть несколько интересных направлений. В частности среди розничных инвесторов пользуются спросом облигации следующих эмитентов:

Лизинговые и финансовые компании: например, ЕвроЛомбард, Айгенис, Активлизинг, АВАНГАРД ЛИЗИНГ, Евротайм.

например, ЕвроЛомбард, Айгенис, Активлизинг, АВАНГАРД ЛИЗИНГ, Евротайм. Сети продовольственных магазинов: например, ЕВРОТОРГ.

например, ЕВРОТОРГ. Производство одежды, белья, чулочно-носочных изделий: например, Конте Спа.

По акциям есть спрос на:

Банки: например, Приорбанк, Сбер Банк, АСБ Беларусбанк.

например, Приорбанк, Сбер Банк, АСБ Беларусбанк. Производство : например, Брестгазоаппарат.

: например, Брестгазоаппарат. Строительство: например, СТРОЙТРЕСТ № 35, МАПИД.

например, СТРОЙТРЕСТ № 35, МАПИД. Пищевая промышленность: например, Молочный Мир, Брестский мясокомбинат, Слуцкий сыродельный комбинат.

США — это крупнейшая экономика мира с множеством возможностей. Вот самые перспективные сектора:

Технологии и инновации . США лидируют в разработке новых технологий: искусственный интеллект, роботы, электромобили, биотехнологии. Наиболее известные примеры: Apple, Tesla, NVIDIA, Moderna.

. США лидируют в разработке новых технологий: искусственный интеллект, роботы, электромобили, биотехнологии. Наиболее известные примеры: Apple, Tesla, NVIDIA, Moderna. Здравоохранение и биотехнологии . Люди живут дольше, и спрос на лекарства, медицинские устройства и исследования растет. Яркие представители: Pfizer, Johnson & Johnson и др.

. Люди живут дольше, и спрос на лекарства, медицинские устройства и исследования растет. Яркие представители: Pfizer, Johnson & Johnson и др. «Зеленая» энергетика. Мир переходит на возобновляемые источники энергии (солнце, ветер, батареи). Компании в этой области получают поддержку от правительства. Примеры: Tesla (электромобили), First Solar (солнечные панели).

Мир переходит на возобновляемые источники энергии (солнце, ветер, батареи). Компании в этой области получают поддержку от правительства. Примеры: Tesla (электромобили), First Solar (солнечные панели). Финтех и электронная коммерция. Люди все больше покупают онлайн и пользуются цифровыми деньгами. Это создает огромный спрос. Все знают Amazon или PayPal.

Как международные санкции влияют на рынок ценных бумаг в России и Беларуси

Беларусь и Россия получили ограничение доступа к международным рынкам: многие компании и не могут торговать на западных биржах (например, в США или Европе). Это снижает интерес иностранных инвесторов. Проблемы с финансированием, например, санкции затрудняют получение кредитов от зарубежных банков. Это делает компании менее устойчивыми. Происходит падение доверия, инвесторы боятся рисков. Если есть санкции, люди опасаются, что их инвестиции «заморозят» или они обесценятся.





В результате цены на акции российских и белорусских компаний часто ниже, чем могли бы быть без них. Из-за санкций в Беларуси и России меньше иностранных денег в экономике. Рынки становятся более волатильными (цены сильно колеблются).

Сейчас мы находимся в ситуации высокого влияния информации. Слухи об отмене санкций воздействуют на рынки.

Во-первых, происходит рост оптимизма. Сейчас начинают появляться новости, что санкции могут снять, инвесторы начинают надеяться на лучшее. Если люди думают, что станет легче, они начинают покупать акции, и цены растут до того как хорошие изменения произойдут, так сказать на ожиданиях.

Иностранцы могут снова заинтересоваться российскими и белорусскими активами, если поверят, что санкции отменят. Если границы откроются, деньги, иностранные инвестиции будут возвращаться обратно.

Дональд Трамп известен тем, что может быть более лояльным к России и Беларуси, чем предыдущее руководство США. Именно поэтому цены на бирже России уже сейчас поднимаются, так как настроение на рынках стало оптимистичным, даже если ничего конкретного еще не произошло.

Но важно понимать, что слухи не равно реальность. Пока санкции официально не отменены, это только предположения. Рынок может «перегреться» (цены вырастут слишком сильно), а потом упасть, если ничего не изменится. Даже если санкции снимут частично, полная нормализация отношений займет время. Рынки будут осторожными. В России и Беларуси больше внимания все равно будет внутренним инвесторам, потому что иностранцы будут избегать риска.

Сейчас в России стали упрощать меры доступа к рынку, чтобы иностранцам было проще покупать акции российских компаний. Например, через специальные биржи или платформы — Московская биржа работает над тем, чтобы быть доступной для зарубежных инвесторов, даже несмотря на санкции.

Одновременно с этим Россия развивает компании, которые производят товары внутри страны вместо импорта. Это делает такие компании более привлекательными для инвестиций. Государство помогает крупным компаниям (например, «Газпрому» и «ЛУКОЙЛу») работать стабильно, даже при санкциях. Это дает уверенность инвесторам. Российские компании выпускают облигации в иностранной валюте (например, в долларах или юанях). Это позволяет привлекать зарубежных инвесторов, потому что они могут заработать в валюте, которой доверяют.

В Беларуси тоже стимулируют инвестирование. Например, через развитие IT-сектора: как и во всем мире, скорость доступа инвестора к финансовым площадкам имеет огромное значение для развития таких площадок, а значит и для рынка в целом. В Беларуси уже появляется все больше платформ, позволяющих получить доступ и инвестировать. Кроме того, Беларусь пытается упростить правила для иностранных инвесторов. Например, снижать бюрократию или давать гарантии защиты капиталов.

Еще в Беларуси стараются использовать опыт, накопленный Россией. Ее финансовый рынок намного более развит. Законодательство и торговые площадки во многом уже учитывают и мировой опыт, и национальные особенности. За последнее время в рамках Союзного государства было подписано несколько важных документов, которые дают основание рассчитывать на оживление финансового рынка в Беларуси за счет использования опыта РФ. Многие проекты реализуются совместно. Это помогает привлекать инвесторов, которые заинтересованы в работе с обеими странами.

Есть и общие меры для обеих стран. Россия и Беларусь участвуют в международных выставках и форумах, чтобы показать свои возможности, например, в Петербургском международном экономическом форуме. Из-за санкций страны переходят на расчеты в других валютах (например, юань или рубль). Это помогает обойти ограничения.

Без иностранных инвесторов экономика развивается медленнее. Они привносят не только деньги, но и новые технологии, знания и опыт.

Сейчас, когда санкции ограничивают доступ к западным рынкам, Россия и Беларусь ищут способы привлечь инвесторов из других стран (например, Китая, Индии или стран Ближнего Востока). Поэтому страны стараются гарантировать, что иностранные инвесторы смогут безопасно выводить свои деньги и получать прибыль.

Как оценить эмитента ценных бумаг

Давайте начнем с определения. Эмитент — это компания или государство, которое выпускает ценные бумаги (например, акции или облигации), чтобы привлечь деньги. Если ты покупаешь акцию, ты становишься совладельцем компании-эмитента. Если покупаешь облигацию, ты даешь ей деньги в долг.

Простыми словами: эмитент — это тот, кто просит у тебя деньги, обещая вернуть их с процентами или дать долю в своем бизнесе.

Чтобы понять, насколько надежен эмитент, эксперты смотрят на несколько ключевых факторов:

1. Финансовые показатели. Эксперты изучают, сколько денег компания зарабатывает, тратит и сколько у нее долгов.

Например: Выручка: сколько денег компания получает от продаж.

Прибыль: сколько остается после всех расходов.

Долги: насколько сильно компания должна банкам или другим кредиторам. Простыми словами: если компания много зарабатывает и мало должна, она считается надежной. Если у нее большие долги и маленькая прибыль — это риск.

2. Рыночная капитализация. Это общая стоимость всех акций компании на рынке. Чтобы ее посчитать, берут цену одной акции и умножают на количество акций.

Пример: если одна акция стоит $ 10, а у компании 1 миллион акций, то капитализация = $ 10 млн. Простыми словами: чем больше капитализация, тем крупнее и стабильнее компания. Маленькие компании рискованнее, но могут расти быстрее.

3. Отрасль и конкуренция. Важно понимать, в какой отрасли работает компания. Например, энергетика или сельское хозяйство обычно стабильны, а IT или мода — более рискованные. Также смотрят, насколько компания сильна среди конкурентов. Если она лидер — это хороший знак.

4. Управление компанией. Эксперты смотрят, кто руководит компанией и насколько эффективно они работают. Хорошее управление — это ключ к успеху.

Пример: если руководители компании имеют опыт и добились успеха раньше, это повышает доверие. Простыми словами: если у руля профессионалы, компания, скорее всего, будет процветать.

5. Внешние факторы. На компанию влияют не только ее внутренние дела, но и внешние условия: экономика страны (рост или спад); политическая ситуация (стабильность или кризис); санкции или ограничения.

Простыми словами: даже если компания хорошая, плохая ситуация в стране может ударить по ней.

Когда инвесторы оценивают эмитента, они задают себе вопросы:

О надежности — может ли компания вернуть деньги? Если у нее стабильная прибыль и мало долгов, она надежная.

О росте — будет ли компания развиваться? Если она работает в перспективной отрасли (например, технологии или зеленая энергетика), шансы на рост выше.

О риске: что может пойти не так? Если компания зависит от одного продукта или рынка, это рискованно.

Примеры оценки эмитентов Надежный эмитент: Большая энергетическая компания (например, «Газпром»). Она зарабатывает стабильно, потому что все покупают газ. Но есть риск санкций. Рискованный эмитент: Маленькая IT-компания, которая только начинает разрабатывать новую технологию. Она может стать очень успешной, но есть шанс, что проект провалится.

Какие инновации и технологии могут изменить рынок ценных бумаг в ближайшем будущем

Давайте разберемся, что такое инновации на рынке ценных бумаг. Инновации — это новые способы работы с акциями, облигациями и другими активами. Они помогают делать рынок быстрее, удобнее и доступнее для всех. Вот какие технологии могут изменить рынок:

Искусственный интеллект (AI). Компьютеры учатся анализировать огромные объемы данных, чтобы предсказывать, как будут меняться цены на акции или облигации.

Пример: AI может заметить, что цена акций растет после новостей о новых технологиях, и посоветовать купить их.

Блокчейн и криптовалюты. Блокчейн — это технология, которая делает все сделки прозрачными и безопасными. Она может использоваться для выпуска и торговли ценными бумагами.

Блокчейн — это технология, которая делает все сделки прозрачными и безопасными. Она может использоваться для выпуска и торговли ценными бумагами. Роботы-советники (робот эдвайзеры). Это программы, которые сами выбирают акции или облигации для инвестиций, основываясь на твоих целях и рисках.

Пример: ты говоришь программе, что хочешь заработать через 5 лет, а она сама собирает портфель из акций и облигаций. Простыми словами: если ты не разбираешься в акциях, робот сделает это за тебя.

Торговля через смартфоны. Сейчас уже можно покупать акции и облигации через приложения на телефоне, а значит больше людей могут инвестировать.

Сейчас уже можно покупать акции и облигации через приложения на телефоне, а значит больше людей могут инвестировать. Большие данные (Big Data). Компании собирают информацию из интернета, соцсетей и других источников, чтобы понимать, какие акции станут популярными.

Пример: если много людей в интернете говорят о Tesla, это может означать, что ее акции вырастут.

Децентрализованные финансы (DeFi). Это новая система, где банки и биржи не нужны. Люди могут напрямую торговать акциями или облигациями через интернет без посредников. В этом случае комиссии меньше, а сделки быстрее.

Основные риски, с которыми сталкиваются инвесторы на рынках ценных бумаг Беларуси и России

Риски — это то, что может пойти не так при инвестировании. Даже если ты вкладываешь деньги в акции или облигации, всегда есть вероятность потерять часть или все свои деньги. Вот основные риски для Беларуси и России:

Геополитические и экономические риски . Санкции, изменения законодательства или конфликты могут повлиять на работу компаний и инвестиции. Если экономика нестабильна — растет инфляция, увеличивается безработица — у людей остается меньше денег, компании теряют доход, и фондовый рынок реагирует снижением.

. Санкции, изменения законодательства или конфликты могут повлиять на работу компаний и инвестиции. Если экономика нестабильна — растет инфляция, увеличивается безработица — у людей остается меньше денег, компании теряют доход, и фондовый рынок реагирует снижением. Валютные риски. Многие компании работают с иностранной валютой: покупают товары за доллары или евро, рассчитываются с партнерами в другой валюте. Если курс резко меняется, это сказывается на прибыли.

Многие компании работают с иностранной валютой: покупают товары за доллары или евро, рассчитываются с партнерами в другой валюте. Если курс резко меняется, это сказывается на прибыли. Рыночные риски. Цены на акции и облигации меняются каждый день. Иногда инвесторы паникуют и продают активы, из-за чего рынок падает. Новости о кризисе могут вызвать массовые распродажи, и акции упадут в цене. Если вложиться в неподходящий момент, можно потерять деньги.





Какие стратегии лучше использовать инвесторам для успешной работы на рынке ценных бумаг Беларуси и России

Одна из ключевых стратегий для инвесторов — диверсификация. Это значит, что не стоит вкладывать все деньги в одну компанию или один вид активов. Лучше распределить их между разными инструментами: облигациями, акциями, золотом и другими. Если одна инвестиция окажется неудачной, другие помогут компенсировать потери. Например, если акции энергетических компаний падают, акции IT-компаний могут, наоборот, расти. Чем больше у тебя вариантов, тем меньше риск.

Еще один важный принцип — инвестировать на долгий срок. Не стоит пытаться быстро заработать, лучше вкладываться в активы, которые стабильно растут годами. Рынок может колебаться, но в долгосрочной перспективе он обычно идет вверх. Акции крупных компаний могут приносить стабильный доход в течение многих лет. Терпение увеличивает шансы на успех.

Важно следить за новостями, потому что политика, экономика и законы напрямую влияют на рынок. Чем больше информации, тем легче принимать решения. Если государство поддерживает определенную отрасль, например сельское хозяйство, акции таких компаний могут вырасти. Когда понимаешь, что происходит в мире, легче предсказать движение рынка.

При выборе активов лучше отдавать предпочтение надежным компаниям. Это те, которые давно работают, стабильно зарабатывают и известны на рынке. В России это, например, «Газпром», «Сбербанк», «Норникель». В Беларуси — «Беларуськалий» и крупные IT-компании. Лучше вложиться в проверенных лидеров, чем рисковать с новичками.

В нестабильные времена стоит использовать защитные активы — золото, государственные облигации или акции компаний, выпускающих товары первой необходимости. Люди всегда покупают еду и лекарства, даже когда экономика проседает, поэтому такие активы помогают пережить кризисы.