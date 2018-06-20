22 июня понижение температуры и в отдельных районах сильные дожди. В Бресте тоже. Может быть

21 июня территория Беларуси будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления и теплой воздушной массы, поступающей с юго-запада Европы. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10..+16°С, во второй половине дня повысится до +24..+30°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.



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фото - Юрий Макарчук

22 июня погодные условия в Беларуси будет определять активный атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Временами дожди, в отдельных районах по восточной половине страны сильные дожди, грозы, днем возможен град. Ветер южный с переходом на западный умеренный, утром и днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +15..+22°С; по востоку страны ночью +18..+20°С, днем +23..+26°С.



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23 июня погоду в основном будут определять прохладные неустойчивые воздушные массы, поступающие с северо-запада Европы, по юго-востоку страны сохранится влияние малоподвижного фронта. Ночью по юго-востоку, днем на большей части республики пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, по юго-востоку до +14°С, максимальная днем +13..+20°С, местами до +22°С.



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Внимание! 21 июня по западу нашей страны сохранится высокая, в отдельных районах чрезвычайная пожарная опасность. Находясь на природе, будьте осторожны с огнем!