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В Бресте наградили победителей республиканского конкурса «WorldSkills– 2018»

21.06.2018 09:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Шесть новых специальностей появятся в средних специальных учреждениях образования Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно на чествовании победителей и призеров конкурса «WorldSkills–2018». Команда региона заняла третье место и завоевала 11 медалей. Две из них золотые.

В Бресте наградили победителей республиканского конкурса «WorldSkills– 2018»

Лучше всего проявили себя участники в компетенциях «Облицовка плиткой» и «Парикмахерское искусство». Оба победителя в этих видах будут защищать честь страны уже на международном этапе конкурса. Он пройдет в 2019 году в Казани и объединит молодежь более чем 70 стран мира.

В Бресте наградили победителей республиканского конкурса «WorldSkills– 2018»

Дмитрий Янущик, победитель республиканского конкурса профессионального мастерства «WorldSkills–2018»:
Конкурс сложный, серьёзный, конкуренция очень большая. Обращают внимание даже на маленькие отклонения по миллиметру.

В Бресте наградили победителей республиканского конкурса «WorldSkills– 2018»

Георгий Хвалько, управляющий делами Брестского облисполкома:
Такие дипломы, которые сегодня на руках у этих ребят, дают им возможность более уверенно осознавать, что они будут востребованы на рынке труда.

В Бресте наградили победителей республиканского конкурса «WorldSkills– 2018»

В национальном отборе приняли участие больше 400 учащихся, студентов и молодых рабочих. Мировой чемпионат по профессиональному мастерству в Казани станет для белорусов уже третьим.

 
 
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Новости Беларуси. Шесть новых специальностей появятся в средних специальных учреждениях образования Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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