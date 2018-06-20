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Следы старой мостовой вскрылись при реконструкции ул. Орджоникидзе в Бресте

21.06.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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На ул. Орджоникидзе в городе Бресте продолжается реконструкция, сейчас она идёт на участке от ул. ГОБК до ул. Советской, а если конкретнее - под и вокруг путепровода на Ленина. Оказалось, под асфальтом скрыты следы старой мостовой, что-то типа брусчатки из камней. Она служила надёжным основанием для асфальта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56612.php

Следы старой мостовой вскрылись при реконструкции ул. Орджоникидзе в Бресте

Можно отметить, что ранее похожая мостовая была обнаружена строителями на площади перед вокзалом, сохранить тогда участок для потомков не удалось, не получится и сейчас - на этом месте будет развязка, и доступ туристов и желающих посмотреть на диковинку будет ограничен.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56612.php

Следы старой мостовой вскрылись при реконструкции ул. Орджоникидзе в Бресте
 Следы старой мостовой вскрылись при реконструкции ул. Орджоникидзе в Бресте

Вот такая история - прошлое скрывается буквально под нашими ногами.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56612.php

Следы старой мостовой вскрылись при реконструкции ул. Орджоникидзе в Бресте

К сожалению, город сметает следы своей истории, даже 100-летних объектов по пальцам можно пересчитать.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56612.php

Следы старой мостовой вскрылись при реконструкции ул. Орджоникидзе в Бресте

Сохранить не призываем, понимаем, что это бесполезно в данной ситуации.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56612.php

Следы старой мостовой вскрылись при реконструкции ул. Орджоникидзе в Бресте
 Следы старой мостовой вскрылись при реконструкции ул. Орджоникидзе в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56612.php

Следы старой мостовой вскрылись при реконструкции ул. Орджоникидзе в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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На ул. Орджоникидзе в городе Бресте продолжается реконструкция, сейчас она идёт на участке от ул. ГОБК до ул. Советской, а если конкретнее - под и вокруг путепровода...
 
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