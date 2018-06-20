 Следы старой мостовой вскрылись при реконструкции ул. Орджоникидзе в Бресте

На ул. Орджоникидзе в городе Бресте продолжается реконструкция, сейчас она идёт на участке от ул. ГОБК до ул. Советской, а если конкретнее - под и вокруг путепровода на Ленина. Оказалось, под асфальтом скрыты следы старой мостовой, что-то типа брусчатки из камней. Она служила надёжным основанием для асфальта.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56612.php

Читать полностью в источнике с фото:





Можно отметить, что ранее похожая мостовая была обнаружена строителями на площади перед вокзалом , сохранить тогда участок для потомков не удалось, не получится и сейчас - на этом месте будет развязка, и доступ туристов и желающих посмотреть на диковинку будет ограничен.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56612.php

Читать полностью в источнике с фото:







Вот такая история - прошлое скрывается буквально под нашими ногами.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56612.php

Читать полностью в источнике с фото:





К сожалению, город сметает следы своей истории, даже 100-летних объектов по пальцам можно пересчитать.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56612.php

Читать полностью в источнике с фото:





Сохранить не призываем, понимаем, что это бесполезно в данной ситуации.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56612.php

Читать полностью в источнике с фото:









Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56612.php

Читать полностью в источнике с фото:



