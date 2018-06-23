Микроавтобус с белорусами попал в ДТП во Львовской области

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны

на нашем YouTube-канале . Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!



Микроавтобус с белорусами попал в аварию на украинской трассе. ДТП произошло недалеко от города Великие Мосты во Львовской области. Погибла женщина – гражданка нашей страны. Ещё 8 белорусов пострадали – они в больницах.

По предварительной версии, виновен в трагедии водитель легковушки, который заснул за рулём и выехал на встречную полосу. Там он и столкнулся с микроавтобусом, в котором ехали белорусы.

Все пострадавшие находятся в сознании, их личности установлены. О происшествии сообщили родственникам. Дипломаты ситуацию держат на контроле.