Pinterest, в который можно прийти вживую. Рядом с Северным берегом появилось пространство интерьерного вдохновения

К сезону появляется садовая мебель, но она не только для садов. Компания уже давно рассмотрела тренд на продуманные лоджии, балконы и террасы. Именно поэтому с наступлением тепла в шоуруме представят столы, стулья, гамаки, шезлонги.

— Еще один тренд, который мы заметили: люди больше не стремятся покупать гарнитуры. Нашим клиентам интересно сочетание цветов и фактур, они могут взять бежевый диван, коричневое кресло, белый шкаф — и дополнить эту композицию зеленым ковром. В шоуруме мы так же стараемся смотреть широко, не ограничиваясь рамками коллекций, — объясняют представители Divan.by.