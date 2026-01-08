ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Pinterest, в который можно прийти вживую. Рядом с Северным берегом появилось пространство интерьерного вдохновения

08.01.2026 08:01  
Источник материала: realt.by

В дизайне домашнего интерьера концепция может начаться с цвета стены, необычной планировки и даже оригинального светильника — в общем, с того, что цепляет и вдохновляет. Именно поэтому даже в наш цифровой век выбирать мебель хочется вживую. Рассматривать вблизи и на отдалении, трогать и гладить, сидеть и лежать. И, конечно, с живостью обсуждать, выслушивать аргументы всех членов семьи, искать тот самый компромисс или с первого взгляда влюбляться во что-то особенное. Для этих приятных хлопот в Минске появилось специальное пространство. В торговом центре ALL House открыли шоурум Divan.by. Не ограничивайте свою фантазию названием: оказывается, здесь продаются диваны, кровати, кресла, шкафы, витрины, тумбы, обеденные группы и многое другое.


Никаких мастерских в «гаражах» и никаких случайных специалистов: контроль качества на каждом этапе

Сначала немного цифр: компания на рынке уже более 8 лет, шоурум на Долгиновском тракте в Минске — 14-й в сети. На собственном производстве мягкой и корпусной мебели в России работает 1000 специалистов, площади предприятия превышают 22 000 м². Это объект на «промышленных рельсах»: никаких мастерских в «гаражах», никаких случайных специалистов и, как следствие, никаких ошибок и никакого брака. Всё делают на высокотехнологичном оборудовании, с контролем качества на каждом этапе. Мало того: компания не только производит уникальные мебельные позиции, но и подкрепляет ассортимент импортом от партнеров. Дизайнерские работы с использованием мебели Divan.by уже попали на страницы известных профильных изданий — AD, ELLE Decoration, Houzz.



Для своего нового шоурума бренд выбрал особое место. Торговый центр ALL House расположен по адресу Долгиновский тракт, 188. Во-первых, это близко к новому району Северный берег, новоселы которого уже присматривают мебель в свои квартиры (кстати, у них есть специальная скидка в Divan.by). Во-вторых, в локацию очень удобно добираться из любой точки Минска, так как это рядом со съездом с МКАД. Мы, например, домчали с Каменной Горки за 12 минут.

«Нашим клиентам интересно сочетание цветов и фактур, они могут взять бежевый диван и коричневое кресло»

Не будем томить: давайте смотреть ассортимент! В шоурум Divan.by легко попасть с любого из входов в торговый центр, вывеска на витрине уже светится и громко заявляет о себе. На старте встречает консультант. Здесь готовы рассказывать подробно и отвечать на все-все вопросы, чтобы помочь с выбором нужной модели.



— Мы всегда нацелены на поиск лучшего решения. Так, например, из-за масштабов нашего производства мы не можем «кастомизировать» понравившийся вам диван по размеру — если он 1,98 метра, он таким и будет. Но мы умеем находить и подбирать аналоги. К тому же, вам всегда доступен большой выбор цветов и текстур.





И здесь сразу важная фишка. Признайтесь, бывало такое, что вы покупаете в магазине пуф, коврик или полку, а новая вещь при домашнем освещении показывает совершенно другой оттенок? В Divan.by решили не допускать таких обидных ошибок. Прямо в шоуруме вам могут дать лоскуты понравившихся материй, чтобы вы «примерили» их к своему интерьеру. Сразу видно: стараются не на месяцы, а на долгие годы вашего комфорта.


Идя по шоуруму, вы будто плавно перемещаетесь из одной комнаты в другую. Вот спальня в спокойных оттенках, которая сразу настраивает на отдых.



А вот, например, уютная детская, которая наверняка понравится и младшему школьнику, и подростку.



Ее сменяет яркая гостиная: цветов много, при этом гармония абсолютная.



Бренд силен коллаборациями. Компания смело сотрудничает с художниками и дизайнерами, которые, в свою очередь, вдохновляются природой, впечатлениями из путешествий, нетипичными представлениями о прекрасном. Коллекции выпускают к сезонам.



Так, например, появилась «Камчатка», выпущенная в соавторстве с художницей и иллюстратором Сашей Цимбалюк. В коллекции смешали оттенки натуральной хвои, бескомпромиссность океана, редкое и от того еще более ценное северное солнце. Есть отсылки к дрейфующим льдинам, к разнообразной флоре и фауне полуострова. Очень интересны светильники: металл, стекло, плетеные элементы.



К сезону «зима-2025/2026» выпустили коллекцию «Азия». Концепция смешивает восточную геометрию, акцентные цвета, функциональность и в то же время классическую красоту. Она пропитана философией глубокого понимания жизни, стремлением к порядку и балансу.



Обращаем внимание на малогабаритные диваны. Они хорошо впишутся в метраж студии, однушки, небольшой кухни. И при необходимости превратятся в полноценное спальное место — 180х140 см. Хорошее решение для жизни или, например, для сдачи квартиры в аренду.



Для жилья и коммерческих помещений часто выбирают модульные диваны. Например, совместно с дизайнером Дмитрием Логиновым бренд разработал модульное решение с разными вариациями использования. Собеседники могут сидеть рядом, спина к спине, или, наоборот, лицом к лицу. А при желании «разделить» диван на два кресла и пуф.



Есть двуспальные кровати, а также варианты для детских комнат — кровати и тахты. 



К сезону появляется садовая мебель, но она не только для садов. Компания уже давно рассмотрела тренд на продуманные лоджии, балконы и террасы. Именно поэтому с наступлением тепла в шоуруме представят столы, стулья, гамаки, шезлонги.

— Еще один тренд, который мы заметили: люди больше не стремятся покупать гарнитуры. Нашим клиентам интересно сочетание цветов и фактур, они могут взять бежевый диван, коричневое кресло, белый шкаф — и дополнить эту композицию зеленым ковром. В шоуруме мы так же стараемся смотреть широко, не ограничиваясь рамками коллекций, — объясняют представители Divan.by.



Компания выполняет печать на фасадах. Так можно сделать акцент на дверце шкафа, на тумбе, на столешнице.





А если деталей нужно еще больше, есть ковры, светильники, зеркала, подушки самых разных видов. Про питомцев тоже не забыли: в шоуруме представлены лежанки на выбор.



Что насчет цен? Приведем несколько примеров: прямой диван Лилт 270х126х86 см с механизмом раскладывания «еврокнижка» — 3191 BYN, угловой диван Эби-2 354х167х87 см с механизмом «трехсекционная еврокнижка» — 3281 BYN, корпусная кровать с полками в изголовье Шелхорн 180 — 1044 BYN, детская кровать Кейси 90 — 1109 BYN. Действует рассрочка без повышения стоимости.



На открытии шоурума 9 и 10 января будут работать дизайнеры

Мебель от Divan.by доставляют по всей Беларуси. Многое в наличии на складе в Минске: то есть, после выбора понравившейся модели ждать не придется вовсе, ее сразу же привезут к вам домой. Если же нужно время на изготовление, сроки тоже не заоблачные. Всего 14 дней — и вот вы уже лежите с книгой на новом диване, подаете блинчики для семьи на новый обеденный стол или расставляете книги в новой витрине.



Для тех, кому проще всё делать онлайн: на сайте Divan.by работает конфигуратор. Можно, например, выбрать понравившуюся модель дивана, «покрасить» ее в нужный цвет, покрутить модель на 360°. В общем, изучить максимально подробно — разве что не полежать на нем. Такая опция очень удобна покупателям из регионов, ведь, напомним, доставка к ним всё равно доберется. Еще на сайте есть журнал с воплощенными идеями от дизайнеров, там же часто анонсируют скидки и акции.

Но мы все-таки советуем приехать вживую, хотя бы для знакомства с брендом и для вдохновения. Открытие шоурума в ALL House на Долгиновском тракте будет проходить в течение 2 дней: 9 и 10 января. График стандартный: с 10.00 до 21.00. Интересно, что на открытие пригласили дизайнеров интерьера. Они будут консультировать покупателей, давать свои рекомендации, помогать в решении непростых интерьерных задач.

Режим работы дизайнеров: 12.00-18.00 9 января, 12.00-17.30 10 января.



Приехать в шоурум 9 и 10 января можно со своей планировкой, с дизайн-проектом, с самостоятельно сделанным макетом и даже просто с идеей. Вы сможете посмотреть всю представленную мебель, проконсультироваться со специалистами, вдохновиться собранными интерьерными капсулами и продумать свою идею.

Нажимая кнопку «Отправить заявку», вы понимаете, что указанные в заявке персональные данные будут предоставлены ООО «ДИВАН БАЙ» (УНП 193109186) для их обработки на основании абз.15 ст. 6 Закона Республики Беларусь № 99-З «О защите персональных данных» с целью заключения и исполнения договора.

 
