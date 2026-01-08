|
Pinterest, в который можно прийти вживую. Рядом с Северным берегом появилось пространство интерьерного вдохновения
В дизайне домашнего интерьера концепция может начаться с цвета стены, необычной планировки и даже оригинального светильника — в общем, с того, что цепляет и вдохновляет. Именно поэтому даже в наш цифровой век выбирать мебель хочется вживую. Рассматривать вблизи и на отдалении, трогать и гладить, сидеть и лежать. И, конечно, с живостью обсуждать, выслушивать аргументы всех членов семьи, искать тот самый компромисс или с первого взгляда влюбляться во что-то особенное. Для этих приятных хлопот в Минске появилось специальное пространство. В торговом центре ALL House открыли
Никаких мастерских в «гаражах» и никаких случайных специалистов: контроль качества на каждом этапе
Сначала немного цифр: компания на рынке уже более 8 лет, шоурум на Долгиновском тракте в Минске — 14-й в сети. На собственном производстве мягкой и корпусной мебели в России работает 1000 специалистов, площади предприятия превышают 22 000 м². Это объект на «промышленных рельсах»: никаких мастерских в «гаражах», никаких случайных специалистов и, как следствие, никаких ошибок и никакого брака. Всё делают на высокотехнологичном оборудовании, с контролем качества на каждом этапе. Мало того: компания не только производит уникальные мебельные позиции, но и подкрепляет ассортимент импортом от партнеров. Дизайнерские работы с использованием мебели Divan.by уже попали на страницы известных профильных изданий — AD, ELLE Decoration, Houzz.
Для своего нового шоурума бренд выбрал особое место. Торговый центр ALL House расположен по адресу Долгиновский тракт, 188. Во-первых, это близко к новому району Северный берег, новоселы которого уже присматривают мебель в свои квартиры (кстати, у них есть специальная скидка в Divan.by). Во-вторых, в локацию очень удобно добираться из любой точки Минска, так как это рядом со съездом с МКАД. Мы, например, домчали с Каменной Горки за 12 минут.
«Нашим клиентам интересно сочетание цветов и фактур, они могут взять бежевый диван и коричневое кресло»
Не будем томить: давайте смотреть ассортимент! В шоурум Divan.by легко попасть с любого из входов в торговый центр, вывеска на витрине уже светится и громко заявляет о себе. На старте встречает консультант. Здесь готовы рассказывать подробно и отвечать на все-все вопросы, чтобы помочь с выбором нужной модели.
— Мы всегда нацелены на поиск лучшего решения. Так, например, из-за масштабов нашего производства мы не можем «кастомизировать» понравившийся вам диван по размеру — если он 1,98 метра, он таким и будет. Но мы умеем находить и подбирать аналоги. К тому же, вам всегда доступен большой выбор цветов и текстур.
И здесь сразу важная фишка. Признайтесь, бывало такое, что вы покупаете в магазине пуф, коврик или полку, а новая вещь при домашнем освещении показывает совершенно другой оттенок? В Divan.by решили не допускать таких обидных ошибок. Прямо в шоуруме вам могут дать лоскуты понравившихся материй, чтобы вы «примерили» их к своему интерьеру. Сразу видно: стараются не на месяцы, а на долгие годы вашего комфорта.
Так, например, появилась
К сезону «зима-2025/2026» выпустили
Обращаем внимание на
Для жилья и коммерческих помещений часто выбирают
К сезону появляется садовая мебель, но она не только для садов. Компания уже давно рассмотрела тренд на продуманные лоджии, балконы и террасы. Именно поэтому с наступлением тепла в шоуруме представят столы, стулья, гамаки, шезлонги.
— Еще один тренд, который мы заметили: люди больше не стремятся покупать гарнитуры. Нашим клиентам интересно сочетание цветов и фактур, они могут взять бежевый диван, коричневое кресло, белый шкаф — и дополнить эту композицию зеленым ковром. В шоуруме мы так же стараемся смотреть широко, не ограничиваясь рамками коллекций, — объясняют представители Divan.by.
Что насчет цен? Приведем несколько примеров:
На открытии шоурума 9 и 10 января будут работать дизайнеры
Мебель от Divan.by доставляют по всей Беларуси. Многое в наличии на складе в Минске: то есть, после выбора понравившейся модели ждать не придется вовсе, ее сразу же привезут к вам домой. Если же нужно время на изготовление, сроки тоже не заоблачные. Всего 14 дней — и вот вы уже лежите с книгой на новом диване, подаете блинчики для семьи на новый обеденный стол или расставляете книги в новой витрине.
Для тех, кому проще всё делать онлайн: на сайте
Но мы все-таки советуем приехать вживую, хотя бы для знакомства с брендом и для вдохновения. Открытие шоурума в ALL House на Долгиновском тракте будет проходить в течение 2 дней: 9 и 10 января. График стандартный: с 10.00 до 21.00. Интересно, что на открытие пригласили дизайнеров интерьера. Они будут консультировать покупателей, давать свои рекомендации, помогать в решении непростых интерьерных задач.
Режим работы дизайнеров: 12.00-18.00 9 января, 12.00-17.30 10 января.
Приехать в шоурум 9 и 10 января можно со своей планировкой, с дизайн-проектом, с самостоятельно сделанным макетом и даже просто с идеей. Вы сможете посмотреть всю представленную мебель, проконсультироваться со специалистами, вдохновиться собранными интерьерными капсулами и продумать свою идею.
