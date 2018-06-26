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Попытку иностранцев незаконно попасть в ЕС пресекли брестские пограничники
27.06.2018 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
26 июня сотрудники Брестской погрангруппы задержали мужчин, пытавшихся пересечь границу по документам, которые им не принадлежат, а также одного нарушителя «зеленой» границы.
Во время оформления в железнодорожном пункте пропуска «Брест» контролеры обратили внимание на двоих иностранцев, действительность паспортов которых вызывала сомнения.
По результатам специальной проверки документов установлено, что они не имеют подделок, однако на фото изображены вовсе не их предъявители. Один из злоумышленников использовал паспорт гражданина Сенегала, второй – жителя Франции.
Вечером этого же дня в Брестском районе пограничники задержали гражданина Туниса. Как выяснилось в ходе разбирательства, житель африканского континента планировал незаконно пересечь государственную границу для дальнейшего проживания в Евросоюзе.
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26 июня сотрудники Брестской погрангруппы задержали мужчин, пытавшихся пересечь границу по документам, которые им не принадлежат, а также одного нарушителя...
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