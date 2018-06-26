Попытку иностранцев незаконно попасть в ЕС пресекли брестские пограничники

26 июня сотрудники Брестской погрангруппы задержали мужчин, пытавшихся пересечь границу по документам, которые им не принадлежат, а также одного нарушителя «зеленой» границы.



Во время оформления в железнодорожном пункте пропуска «Брест» контролеры обратили внимание на двоих иностранцев, действительность паспортов которых вызывала сомнения.



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По результатам специальной проверки документов установлено, что они не имеют подделок, однако на фото изображены вовсе не их предъявители. Один из злоумышленников использовал паспорт гражданина Сенегала, второй – жителя Франции.



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Вечером этого же дня в Брестском районе пограничники задержали гражданина Туниса. Как выяснилось в ходе разбирательства, житель африканского континента планировал незаконно пересечь государственную границу для дальнейшего проживания в Евросоюзе.



Информацию о неизвестном сотрудники органов пограничной службы получили от местных жителей.

Командование Брестской пограничной группы выражает благодарность гражданам, оказавшим помощь в своевременном выявлении и задержании нарушителей, и обращается с просьбой при появлении подозрительных или незнакомых лиц вблизи государственной границы сообщать об этом в ближайшее подразделение органов пограничной службы или в оперативно-ситуационную службу по тел.: 8 (0162) 21 08 04.



Иностранцы помещены в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. В отношении них начат административный процесс по статьям 23.29 (незаконное пересечение границы) и 23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП Республики Беларусь.