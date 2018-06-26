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Попытку иностранцев незаконно попасть в ЕС пресекли брестские пограничники

27.06.2018 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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26 июня сотрудники Брестской погрангруппы задержали мужчин, пытавшихся пересечь границу по документам, которые им не принадлежат, а также одного нарушителя «зеленой» границы.Попытку иностранцев незаконно попасть в ЕС пресекли брестские пограничники

Во время оформления в железнодорожном пункте пропуска «Брест» контролеры обратили внимание на двоих иностранцев, действительность паспортов которых вызывала сомнения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56775.php

Попытку иностранцев незаконно попасть в ЕС пресекли брестские пограничники

По результатам специальной проверки документов установлено, что они не имеют подделок, однако на фото изображены вовсе не их предъявители. Один из злоумышленников использовал паспорт гражданина Сенегала, второй – жителя Франции.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56775.php

Попытку иностранцев незаконно попасть в ЕС пресекли брестские пограничники

Вечером этого же дня в Брестском районе пограничники задержали гражданина Туниса. Как выяснилось в ходе разбирательства, житель африканского континента планировал незаконно пересечь государственную границу для дальнейшего проживания в Евросоюзе.


Информацию о неизвестном сотрудники органов пограничной службы получили от местных жителей. 
Командование Брестской пограничной группы выражает благодарность гражданам, оказавшим помощь в своевременном выявлении и задержании нарушителей, и обращается с просьбой при появлении подозрительных или незнакомых лиц вблизи государственной границы сообщать об этом в ближайшее подразделение органов пограничной службы или в оперативно-ситуационную службу по тел.: 8 (0162) 21 08 04.


Иностранцы помещены в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. В отношении них начат административный процесс по статьям 23.29 (незаконное пересечение границы) и 23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП Республики Беларусь. 

 
Теги: Брест
 
 
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26 июня сотрудники Брестской погрангруппы задержали мужчин, пытавшихся пересечь границу по документам, которые им не принадлежат, а также одного нарушителя...
 
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Петрыкаускiя навiны
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Вороновская газета
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