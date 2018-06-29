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В результате столкновения "НИССАНа" и грузового автомобиля "ДАФ" погиб 8-месячный пассажир
30.06.2018 17:42 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 30.06.2018 года, около 08:05 часов на территории Кобринского района автодороги М-1 "Брест - Минск - граница РФ" произошло ДТП со смертельным исходом.
По предварительной информации: 27-летний водитель (гр-н РФ, житель Германии), управляя автомобилем марки "Ниссан Кашкай", на 61 км совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем марки "ДАФ" под управлением 46-летнего жителя г.Барановичи. От удара "Ниссан" отбросило на барьерное ограждение.
Предварительно ребенок перевозился с использованием детского удерживающего устройства, все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности.
Всего в автомобиле находилось 6 пассажиров.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
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Сегодня, 30.06.2018 года, около 08:05 часов на территории Кобринского района автодороги М-1 "Брест - Минск - граница РФ" произошло ДТП со смертельным исходом. По...
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