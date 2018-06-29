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Площадку у краеведческого музея благоустроили. Фото
30.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Вокруг Слуцкого краеведческого музея демонтировали временное ограждение, уложили тротуарную плитку, установили новые скамейки.
Посмотрите фото.
Вчера мы
А вы помните скамейку, которая была здесь раньше? Как вам больше нравится? Пишите в комментариях!
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Вокруг Слуцкого краеведческого музея демонтировали временное ограждение, уложили тротуарную плитку, установили новые скамейки. Посмотрите фото.
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