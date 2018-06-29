Площадку у краеведческого музея благоустроили. Фото





Вокруг Слуцкого краеведческого музея демонтировали временное ограждение, уложили тротуарную плитку, установили новые скамейки.

Посмотрите фото.





Вчера мы писали , что внешний вид музея было поручено привести в порядок к 3 июля.





А вы помните скамейку, которая была здесь раньше? Как вам больше нравится? Пишите в комментариях!







Slutsk-Gorod.by