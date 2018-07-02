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Белорусский "Амкодор" планирует направить 15 млрд руб. на создание производства лесной техники в Карелии

03.07.2018 13:33 — Разное | Интерфакс  
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Холдинг "Амкодор" (Беларусь) планирует локализовать производство лесозаготовительной техники на базе "Онежского тракторного завода" в Карелии, сообщает пресс-служба администрации региона.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 15 млрд рублей. Соответствующий меморандум о намерениях по локализации производства "Амкодор" подписал с Минпромторгом РФ и властями Карелии.

В частности, холдинг планирует построить завод по производству лесозаготовительной техники - колесных харвесторов и форвардеров, а также комплектующих к ним. Сроки реализации проекта и мощность будущего производства в сообщении не уточняются.

"Амкодор" - крупнейший в СНГ производитель дорожно-строительной, коммунальной, снегоуборочной, аэродромной, специальной, лесной, сельскохозяйственной техники и оборудования. В структуре холдинге около 20 предприятий, ежегодно выпускающих около 5 тыс. единиц специальных машин 80 моделей и модификаций.

 
 
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Холдинг "Амкодор" (Беларусь) планирует локализовать производство лесозаготовительной техники на базе "Онежского тракторного завода" в Карелии, сообщает...
 
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