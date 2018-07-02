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Парад главных брендов города, военная реконструкция и бесплатный показ фильма «В августе 44-го». День Независимости в Гомеле
Новости Беларуси. С размахом и весело отмечают День Независимости и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оригинальные программы – в каждом уголке страны.
В Гомеле можно было увидеть уменьшенные копии башенных кранов и теплоэлектростанций, в Брестской крепости впервые распахнул двери Молодежный патриотический центр, а Минская область отправилась в велотур по местам боевой славы.
Александр Добриян, СТВ:
На фоне результатов мирного труда гомельчане не забыли и то, как эти самые мир и независимость достались. Эффект погружения обеспечили реконструкторы и солдатская каша на входе в центральный кинотеатр, где сегодня бесплатно показывали непростую правду жизни Беларуси в первые дни после освобождения – художественный фильм Михаила Пташука «В августе 44-го».
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Парад главных брендов города, военная реконструкция и бесплатный показ фильма «В августе 44-го». День Независимости в Гомеле
Новости Беларуси. С размахом и весело отмечают День Независимости и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оригинальные программы – в каждом...
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