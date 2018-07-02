ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парад главных брендов города, военная реконструкция и бесплатный показ фильма «В августе 44-го». День Независимости в Гомеле

03.07.2018 19:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. С размахом и весело отмечают День Независимости и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оригинальные программы – в каждом уголке страны.

В Гомеле можно было увидеть уменьшенные копии башенных кранов и теплоэлектростанций, в Брестской крепости впервые распахнул двери Молодежный патриотический центр, а Минская область отправилась в велотур по местам боевой славы.

Парад главных брендов города, военная реконструкция и бесплатный показ фильма «В августе 44-го». День Независимости в Гомеле

Александр Добриян, СТВ:
В Гомеле все главные бренды города сегодня собрали на центральной улице. Все они известны далеко  за пределами Беларуси: строгие костюмы, горький шоколад, тончайшие ювелирные изделия и массивные узоры художественного литья к участникам праздника приехали сами. В центр города доставили даже градирни, теплоэлектростанции и башенные краны – точнее, их уменьшенные копии.  

Парад главных брендов города, военная реконструкция и бесплатный показ фильма «В августе 44-го». День Независимости в Гомеле

На фоне результатов мирного труда гомельчане не забыли и то, как эти самые мир и независимость достались.  Эффект погружения обеспечили реконструкторы и солдатская каша на входе в центральный кинотеатр, где сегодня бесплатно показывали непростую правду жизни Беларуси в первые дни после освобождения – художественный фильм Михаила Пташука «В августе 44-го».

Парад главных брендов города, военная реконструкция и бесплатный показ фильма «В августе 44-го». День Независимости в Гомеле

Грандиозный фотофакт: военный парад и праздничное шествие, посвященные Дню Независимости
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С размахом и весело отмечают День Независимости и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оригинальные программы – в каждом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Саснович в 1-м круге Уимблдона выбила одну из главных фавориток турнира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика