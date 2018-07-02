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Российский взгляд на День Независимости Беларуси

03.07.2018 21:53 — Разное | ОНТ  
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В России День Независимости Беларуси хоть и не отмечается на официальном уровне (и это понятно), но никогда не проходит незамеченным. Каждый год Владимир Путин направляет поздравления Александру Лукашенко, и каждый год в этих телеграммах подчёркивается важность нашего стратегического сотрудничества и интеграционного партнёрства. 

К белорусам в России всегда относились с теплом и сейчас относятся с большим доверием. Вот уже несколько лет подряд в соцопросах именно нашу страну простые россияне называют самым надёжным союзником, а Президенту Беларуси отдают пальму первенства в степени доверия среди всехлидеров государств СНГ. Поэтому совсем не случайно, что и в России не обходится без торжеств по случаю главного праздника нашей страны. Поскольку 3 июля, в отличие от Беларуси, здесь рабочий день, памятные акции прошли накануне. 

Всё началось с возложения венка к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Это уже традиция для дипломатов и белорусской диаспоры. Венок с лентой в цветах государственного флага к Кремлю возложили ветераны, политики, известные общественные деятели. Также наше Посольство провело торжественный приём по случаю Дня независимости. Все гости, которые приходили с поздравлениями, говорили только тёплые слова.

Сейчас в России, по данным последней переписи населения, постоянно живут и работают около полумиллиона наших соотечественников. Временно (в гости и командировки) приезжают ещё больше. Мы строим Союзное государство, работаем над общими научными программами, заботимся об общей безопасности, открываем совместные предприятия. И вместе покоряем космос. Мы остановили общемировую кризисную тенденцию падения товарооборота и вышли в уверенный рост. 

Сейчас многие из белорусов следят за матчами Чемпионата мира по футболу, который проходит в России. Мы вместе открыли границы для болельщиков. Конечно, у Беларуси и России иногда возникают споры и противоречия. Но их, как известно, нет только у тех, кто ничего не делает. 

 
 
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​В России День Независимости Беларуси хоть и не отмечается на официальном уровне (и это понятно), но никогда не проходит незамеченным. Каждый год Владимир Путин...
 
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