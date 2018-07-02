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Сенсация Уимблдона. Александра Саснович обыграла Петру Квитову и вышла в 2-й раунд турнира
Новости Беларуси. Александра Саснович преподносит громкую сенсацию на Уимблдоне. Белоруска в стартовом матче обыграла 8-ю ракетку мира, двукратную чемпионку Уимблдона чешку Петру Квитову (6:4, 4:6, 6:0) и вышла в 2-й раунд турнира.
Александра Саснович:
На страницах Александры поклонники оставляют воодушевленные комментарии. Многие отмечают: такая победа – лучший подарок в День Независимости. Напомним, Беларусь 3 июля отмечает важный государственный праздник.
Во втором круге Александра встретится с американкой Тейлор Таунсенд.
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Новости Беларуси. Александра Саснович преподносит громкую сенсацию на Уимблдоне. Белоруска в стартовом матче обыграла 8-ю ракетку мира, двукратную чемпионку...
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