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Сенсация Уимблдона. Александра Саснович обыграла Петру Квитову и вышла в 2-й раунд турнира

03.07.2018 22:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Александра Саснович преподносит громкую сенсацию на Уимблдоне. Белоруска в стартовом матче обыграла 8-ю ракетку мира, двукратную чемпионку Уимблдона чешку Петру Квитову (6:4, 4:6, 6:0) и вышла в 2-й раунд турнира. 

После победы Александра призналась: результатом довольна, а во время матча не думала, кто одержит победу. Саснович оценила свою игру против Квитовой, но говорит, что может играть еще лучше. Слова теннисистки приводит Белорусская теннисная федерация.

Александра Саснович:
Естественно, я знала, кто такая Петра Квитова, знала, на что она способна. Играть против нее – это невероятный опыт. Я не думала о том, кто выйдет победителем в матче. Но я очень довольна этим результатом, счастлива, что смогла обыграть двухкратную чемпионку турнира. Со мной здесь отец, тренер, вся моя команда. Матч получился очень хорошим, но я могу играть еще лучше. Петра тоже играла сегодня хорошо, но, наверное, в совокупности всех факторов, я чуть больше заслужила эту победу. 

Александра Саснович: «Стараюсь сдерживаться на корте, теннис – интеллигентный вид спорта»

На страницах Александры поклонники оставляют воодушевленные комментарии. Многие отмечают: такая победа – лучший подарок в День Независимости. Напомним, Беларусь 3 июля отмечает важный государственный праздник.

«Саша, ты умница! Так держать позитивного настроя, силы и удачи! Отличный матч против Петры!»

«Ты просто красавица. Благодаря тебе, я счастливый. Вынесла Квитову»

«Будем болеть, переживать, поддерживать всей страной!!!»

Во втором круге Александра встретится с американкой Тейлор Таунсенд. 

 
 
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Новости Беларуси. Александра Саснович преподносит громкую сенсацию на Уимблдоне. Белоруска в стартовом матче обыграла 8-ю ракетку мира, двукратную чемпионку...
 
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