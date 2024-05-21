«Из колледжа меня отчислили, но он мне и не нужен». Как два друга зарабатывают на перепродаже товаров из Китая

Источник материала: ProBusiness





Дэвиду Голумбяускасу 17 лет, а его партнеру по бизнесу — 19. Два друга занимаются оптовыми поставками товаров в Беларусь из Польши, США и Китая. На сегодняшний день объемы поставок по весу доходят до полутонны. Дэвид Голумбяускас рассказал «Про бизнес», почему переехал из Литвы и о том, как в 15 лет вместе со своим другом решил заняться товарным бизнесом.

«На мой взгляд, учеба не очень важна»

Бизнес Дэвида и Артема заключается в том, что друзья закупают брендовые вещи на китайских оптовых маркетплейсах и реализуют их в Беларуси либо сами, либо через розничные магазины партнеров, либо же через дропшипперов (это форма продажи, при которой интернет-магазин занимается только реализацией товаров — прим. «Про бизнес»). Просто так с иностранных маркетплейсов заказать товар невозможно, нужны люди в этой стране, ведь маркетплейсы работают только на внутреннем рынке.

— Я переехал из Литвы в Ошмяны вместе с родителями 5 лет назад. Изначально мы переехали из-за работы отца, так как он занимается автомобильным бизнесом и с белорусами удобнее было работать на тот момент отсюда. Позже родители вернулись в Литву, а я продолжил жить здесь и здесь же поступил в колледж. Из колледжа меня отчислили несколько месяцев назад, но учиться я там и не хотел, поступал для галочки, из-за родителей. У меня совсем другое представление о жизни: учеба не очень важна, на мой взгляд.





История с товарным бизнесом началась с того, что в 15 лет, когда приехал в Минск, я увидел, что на разных барахолках в Telegram и VK оптом продают кепки. Я купил эти кепки по 10 BYN оптом, а в сезон начал их продавать поштучно. Я заработал за неделю примерно 50 BYN, и мне это понравилось. После этого я перешел на носки. Там маржинальность была ниже, но зато спрос выше. Тогда же меня посетила мысль, что люди, которые здесь продают эти товары по 10 BYN, покупают их где-то еще дешевле.

Я начал уже вместе со своим партнером искать способы доставки из Китая. У нас получилось связаться с продавцами на «Taobao», транспортной компанией и мы сделали первый заказ — 20 кг вещей. На то, чтобы разобраться со всем, у нас ушло 2−3 месяца. Для того, чтобы найти деньги на эту поставку, я работал на автомойке, а мой друг — на стройке. Так у нас получилось собрать около $ 1 тысячи на двоих. После этого мы начали понемногу увеличивать объемы.





Спустя несколько месяцев работы одна из наших посылок просто потерялась, а мы уже взяли у людей предоплату. Деньги пришлось возвращать, и, фактически, эта сумма равнялась целому месяцу наших предыдущих продаж. Для того, чтобы все вернуть, мы с Артемом опять пошли работать на стройку. Нам платили примерно по 70−80 BYN в день, и мы смогли быстро вернуть деньги. Кроме того, каждый раз часть заработанных денег мы инвестировали в криптовалюту, и за счет этого нам удавалось быстрее наращивать оборотный капитал. Во многом именно благодаря такой стратегии мы смогли компенсировать убытки с потерянной посылкой.

«На реплику спрос оказался в разы выше, как и маржинальность»

Пока товар шел, мы создали аккаунт в Instagram, начали разбираться с таргетом и заполнять страницу фотографиями товаров. Первыми нашими покупателями стали друзья и знакомые. В течение трех месяцев мы полностью реинвестировали всю выручку в закупку новых товаров.





Наш аккаунт дорос до 3000 подписчиков, и в этот момент его заблокировали за нарушение авторских прав. Как оказалось, нельзя выкладывать брендовые вещи, не замазывая их логотипы. Из-за этого мы целый месяц ничего не продавали. Пришлось создать новый аккаунт. А еще завели телеграм-канал, так как Instagram не очень стабилен.

Позже мы решили переориентироваться на поставки для дропшипперов. Спустя месяц такой работы поняли, что это очень выгодно. Мы постепенно начали снижать маржу, чтобы привлечь новых партнеров, и создавать для них разные конкурсы. Сейчас наша сеть дропшипперов выросла до 120 человек.





Мы вышли на объем закупок примерно в 500 кг. Самые ликвидные размеры, как оказалось, от S до XXL, и каждого размера мы покупаем примерно по 8−10 штук. Маржинальность в среднем от 50% с учетом логистических затрат.

Все товары, которые мы продавали, — люкс-копия, хотя мы долго думали, работать с оригинальными вещами или же с репликой. На реплику спрос оказался в разы выше, как и маржинальность. Мы продавали очень много разных вещей, но самым ходовым товаром за все время работы были кроссовки «Salomon». Вся первая партия разошлась за пару дней, пришлось срочно заказывать еще. За месяц мы сделали выручку в 11 тысяч BYN, а прибыль вышла примерно 5000 BYN.

«В ближайших планах у меня выход на маркетплейсы»

В целом маржинальность у этого бизнеса хорошая: может достигать 300%. Но не стоит записывать все это в прибыль. Расходов тоже хватает. И оптовики зарабатывают здесь меньше всего. Это даже не маржинальность, а, скорее, разница между закупкой и финальной ценой в рознице. Например, футболки, стоят по 20 BYN при закупке в Китае, а продавать их можно минимум по 50 BYN. На джинсах маржа намного больше, и спрос тоже намного выше. Джинсы по закупочной цене стоят в районе 45 BYN, минимальная же цена продажи в Беларуси начинается от 125 BYN.





В ближайших планах у меня выход на маркетплейсы. Там продавать можно дороже, чем через Instagram-магазины, и рынок сбыта очень большой. Несмотря на то, что многие говорят, что продавать через Wildberries сложно, я уверен в себе на 100%.

Также я хотел бы, как и мой отец, попробовать себя в автомобильном бизнесе. Для меня эта ниша очень интересна, и там можно заработать достаточно много денег.

Со сверстниками мне стало очень сложно общаться, так как сейчас у нас очень сильно отличаются интересы, и найти точки соприкосновения сложно. Свободного времени у меня сейчас тоже немного, нужно много работать, постоянно приходится развозить товары и встречаться с людьми. Но несмотря на это, мне нравится то, чем я занимаюсь, и сбавлять обороты я не собираюсь.