Гродненцы делятся впечатлениями о Дне Независимости

Ярослав Василевский, старший инспектор группы информации и общественных связей УВД облисполкома:
– Главный праздник нашей страны – День Независимости, как и многие мои коллеги, провел на службе. Был задействован в охране общественного порядка во время проведения парада военной техники на Кургане Славы в Гродно. Рабочий день начался рано – в пять утра. Нам важно было подготовиться к началу парада, предусмотреть все нюансы, чтобы во время большого праздника обеспечить безопасность гродненцев и гостей города.
Перед нами стояла ответственная задача – следить за тем, чтобы, образно говоря, пути военной техники и людей не пересеклись. Как и в предыдущие годы, зрителей было много. Но радует то, что гродненцы с большим пониманием отнеслись к предпринятым мерам безопасности. Не было попыток обойти или сдвинуть разделительные ограждения, не было давки и суеты. Такое благоразумие и сдержанность позволили избежать неприятных инцидентов.
Самое главное, на мой взгляд, что такие праздники сближают людей, дарят положительные эмоции, дают возможность гордиться своей страной.
Антон Русецкий, начальник службы войск Гродненской пограничной группы:
– В сам праздник мы, как говорится, находимся в гуще событий, но даже в колонне, когда проходили по улице, нас сопровождало торжественное настроение. К каждому такому мероприятию мы готовимся очень тщательно и подолгу. Например, в последнюю неделю перед парадом тренировки по несколько часов были почти каждый день, и после, чеканя шаг, приятно было наблюдать, как приветливо машут в ответ зрители, как восторженно горят глаза ребятни. Случается, что взгляд выхватит из толпы родное лицо – мамы или сестры – и тогда за спиной словно вырастают крылья. Видишь, как близкие гордятся тобой, и сам испытываешь гордость за себя, коллег, нашу любимую страну.
Александр Воронище, виртуоз-балалаечник:
– Я сам участвовал в концерте на День Независимости. Выступал на вечерней финальной части празднования, которая походила у Кургана Славы. Эмоции, конечно, зашкаливали. Особенно, конечно, это момент исполнения гимна. Вместе со всеми, кто был вечером на Кургане, пел гимн нашей страны. Когда такое количество людей принимает участие в акции, по-другому воспринимаешь – до мурашек, так трогает. Несмотря на холодную погоду и позднее время, много зрителей было на вечерней программе, мое выступление тоже принимали очень тепло. Это радует. Как артисту мне непосредственно на празднике удалось побыть только некоторое время перед выступлениями. Днем ходил на площадь Ленина, немного посмотрел концерт. Вечером уже на Кургане Славы видел выступление ансамбля «Гасцінец», артистов из эстрадной студии «Струны сердца», группы «Navi Band».
Вообще хочу сказать, что музыка в течение дня в центре города и на Кургане Славы была очень разная – и народная, и современная популярная, и инструментальная. Так что интересно было абсолютно всем.
Много слышал отзывов о празднике. И все они – хорошие.
Сергей Греков (г.Тула, Россия):
– Свой отдых провожу в прекрасном санатории «Озерный». Сейчас по программе обзорная экскурсия по городу. Знаете, рад, что ее решили провести для нас именно в День Независимости вашей страны. Важно, что белорусы помнят и почитают эту дату. Для меня было интересно понаблюдать, как на Гродненщине отмечают этот великий праздник. Очень понравились мероприятия, что развернулись по вашему, так называемому, гродненскому арбату. В целом, в восторге от города: есть на что посмотреть и что запечатлеть на фотокамеру, что бы по приезду домой показать родным.
Виктория Новичёнок (г. Жодино):
– У современного поколения уже не те праздничные ощущения, что были у людей в советское время. Поэтому для меня День Независимости – это выходной день, который можно культурно и весело провести в кругу семьи. В этом году реши встретить праздник в уютном и живописном городе Гродно. Почему? Привлекла программа и масштабность. Детям интересно – и для нас с мужем, это главное.
Юлия и Артур Кречко (г. Гродно):
– Этот праздник для нас, как память о тех, кто подарил нашей стране свободу. А также хорошая возможность хорошо отдохнуть, прогуляться по праздничным гродненским улочкам. Были на митинге – организация, как и каждый год, крутая. Всегда впечатляет, что там все, так сказать, «отточено» до мелочей. Сегодня хотим посетить максимум площадок, потому что не сомневаемся, что получим от этого много эмоций и впечатлений.
Наталья и Анастасия Алексейчик (г.Гродно):
– День независимости для нас – это праздник нашей любимой страны. Всегда в особенности завораживает его атмосфера и мотивы народных и военных песен. Сегодня очень важно, что, несмотря на такую ненастную погоду, в городе много людей, и они по-настоящему радуются этому великому дню. А еще в каждый праздник, что связан с Великой Отечественной войной наша семья всегда вспоминает нашего воевавшего и погибшего под Ленинградом родственника Ивана Потопейко.
Вадим Гордиевский и Анна Бакун, первокурсники ГрГУ имени Янки Купалы:
– Праздники – это всегда то, что объединяет людей. Тем более такой как День Независимости страны. С утра дружной студенческой компанией были на параде у Кургана Славы и с особым чувством смотрели на ветеранов. Их осталось немного, но именно эти люди как никто другой понимают значимость 3 июля и для них это, безусловно, важная дата не только в истории страны, но и в личной истории. Это и нас заставило неволей глубже проникнуться праздником.
Впечатлил, конечно, парад военной техники, «стройные» коробки войск в парадной форме. Праздничность чувствовалась и в центральной части города. После обеда здесь было много горожан, а многочисленные музыкальные площадки вдоль улицы Советской буквально создали музыкальный фон праздничного настроения.
Андрей и Ирина с дочерью Ариной, жители г. Гродно:
– Замечательный повод всей семьей интересно провести время. Не продумывали маршрут прогулки, но куда бы ни пришли в центральной части города, везде было что-то свое. Здорово, что много интересного организовано для детей не только в городском парке, но и на улице и площади Советской. Праздник получился не просто теплый, а действительно семейный.