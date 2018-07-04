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Экс-капитан минского "Динамо": Дорогие болельщики "Динамо-Брест", знаю, вы самые лучшие в Беларуси

05.07.2018 18:58 — Разное | Tut.by  
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Бывший капитан минского «Динамо» Александр Нойок дал первое интервью пресс-службе нового клуба после перехода в брестское «Динамо».


Фото: dynamo-brest.by

— Чем обусловлен переход именно в «Динамо-Брест»?

— Пообщался с руководством и главным тренером. После того, как услышал, что меня здесь ждут, я сразу принял решение и приехал сюда. Готов с честью защищать цвета «Динамо-Брест».

— Очевидно, вы знакомы со многими игроками. Насколько тесно общались, особенно последние несколько дней?

— Безусловно, кого-то знаю из ребят. Играли и в одной команде, и против друг друга. В последние дни они мне писали, видно, краем уха что-то слышали. Сейчас я приехал в Брест, жду с нетерпением встречи и первой тренировки.

— Этот переход стал одним из самых громких за последние несколько лет. Осознаете свой статус топ-игрока?

— Спасибо за сравнение. Было бы хорошо доказать это на поле. Буду делать все для того, чтобы со временем этот трансфер посчитали громким.

— Какие ожидания от брестского периода карьеры?

— Самые хорошие. Я надеюсь, что это будет лучший период моей карьеры.

— Напоследок, есть отличная возможность впервые напрямую обратиться к болельщикам.

— Дорогие болельщики «Динамо-Брест», рад вас приветствовать. Я знаю, что вы самые лучшие в Беларуси. Встретимся на нашем стадионе и выездных матчах.

Видео: Dynamo Brest

 
Теги: Брест
 
 
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Бывший капитан минского "Динамо" Александр Нойок дал первое интервью пресс-службе нового клуба после перехода в брестское "Динамо".
 
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