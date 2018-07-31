"Я уделаю тебя простушка"... Брестские велосипедисты начали «войну» с с горе-парковщиками

Брест – это современный город в развитой инфраструктурой, однако в настоящее время практически каждый двор заставлен автомобилями с нарушениями ПДД, что очень ненравится местным велосипедистам.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57736.php

Читать полностью в источнике с фото:





Автомобили стоят на тротуаре, газонах, под подъездом и детских площадках, мешая проживающим людям пользоваться дворовой территорией, уничтожая и портя имущество – газоны и бордюрные камни, мешая проезду не только велосипедистов, но и оперативных машин.

«Кроме этого, в Бресте достаточно много нарушителей правил, которые пересекают сплошную и останавливают свои автомобили на велосипедной полосе, создавая помехи для движения велосипедистов. Из-за таких водителей мы вынуждены ездить по проезжей части. А это может привезти к ДТП, - рассказывают волонтёры информационно-просветительское учреждение «За вело Брест» , - поэтому с нарушителями приходится бороться разными, в рамках действующего законодательства РБ, способами».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57736.php

Читать полностью в источнике с фото:





О выявленных нарушениях велосипедисты сообщают в ОВД (ГАИ), которые, предварительно взяв заявление у обратившегося с сообщением и составив протокол его опроса, начинают административный процесс.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57736.php

Читать полностью в источнике с фото:





В таком заявлении содержатся личные данные заявителя. Согласно нормам ПИКоАП лицо, в отношении которого ведется административный процесс, по окончании подготовки дела к рассмотрению имеет право ознакомиться с материалами дела, в том числе и с заявлением, протоколом опроса заявителя, которого он в такой ситуации воспринимает как личного врага.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57736.php

Читать полностью в источнике с фото:





Из материалов дела нарушитель может получить персональные данные заявителя и воспользоваться ими в целях мести.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57736.php

Читать полностью в источнике с фото:

Несмотря на то, что создается ситуация фактического стравливания нарушителей и законопослушных граждан, выполнявших свой гражданский долг сообщить о правонарушении, велосипедисты Бреста останавливаться не собираются.

А пользуясь возможностью, хотим всем напомнить, что сгодня за первый случай неправильной парковки административное взыскание предусматривает предупреждение или штраф 1 БВ (24.5 бел.руб.), за повторное нарушение в течение года – 2 БВ (49 бел.руб).



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57736.php

Читать полностью в источнике с фото:





Поэтому, соблюдайте правила дорожного, любите друг друга, природу и наш город.