



Панорама

Сейчас в КНР действует традиционная для социалистических стран пенсионная система 60/55, однако правительство ещё в 2014 году объявило о планах её пересмотреть, исходя из научных исследований. По данным китайских ученых, работа после 55 лет для мужчин и после 50-52 для женщин зачастую ведет к переутомлению и депрессивным расстройствам.К 2022 году министерство сталинских реформ КНР намерено постепенно снизить пенсионный возраст на 5 лет. В пресс-релизе Компартии о таком решении говорится, что не следует волноваться о возможных последствиях для экономики: «В век технологий, когда машины всё чаще могут заменять тяжёлый человеческий труд, любое государство обязано позаботиться об отдыхе своих граждан и постепенно улучшать условия их жизни и труда».Помимо снижения пенсионного возраста, правительство Китая намерено поощрять тех, кто всё равно будет работать после выхода на пенсию. В этом случае китайцы берут пример с соседней Северной Кореи, где каждый работающий пенсионер получает прибавку сначала в 225 тысяч вон ($250) в месяц, затем в 400 тысяч вон ($450), а с 70 лет и далее — в размере 540 тысяч вон ($600) ежемесячно с ежегодной субсидией, эквивалентной $2000, на заграничные путешествия. В Китае планируют сделать полный аналог этой системы и выйти на аналогичные вознаграждения пенсионерам уже к 2025 году.— рассказали в правительстве Китая.