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Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз запчастей для промоборудования

04.09.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сотрудники Брестской таможни в пункте пропуска "Козловичи" выявили коммерческую партию запчастей для промышленного оборудования, ввозимую в Евразийский экономический союз без декларирования, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58558.php

Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз запчастей для промоборудования

В грузовом отсеке автомобиля DAF перемещалось 39 бывших в употреблении шлифовальных станков в разобранном виде. Во время таможенных операций установлено, что среди них находится более 490 новых запчастей для промышленного оборудования, сведений о которых не было в документах. По предварительной оценке, общая стоимость незаконно перемещаемых запчастей составила более Br29 тыс.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58558.php

Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз запчастей для промоборудования

Согласно товаросопроводительным документам, отправителем значилась фирма, зарегистрированная в Швейцарии. Перевозчиком товара, направлявшегося в Россию, была российская фирма.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58558.php

Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз запчастей для промоборудования

Брестская таможня по факту недекларирования части груза начала процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58558.php

Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз запчастей для промоборудования

Санкцией этой статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения без конфискации незаконно перемещаемого товара.

 
 
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Сотрудники Брестской таможни в пункте пропуска "Козловичи" выявили коммерческую партию запчастей для промышленного оборудования, ввозимую в Евразийский...
 
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