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Стихийный ремонт: кто и как в Гомеле пытался отремонтировать дыры в асфальте песком
Новости Беларуси. Довольно оригинальный стихийный ремонт дорожного покрытия произошёл в одном из дворов Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместо нового асфальтного покрытия выбоины засыпали строительным мусором. Как оказалось, коммунальные и дорожные службы не при чём.
Александр Добриян, СТВ:
Пётр Анисимов говорит, пробовал остановить безобразие под собственным окном, но рабочие не обратили никакого внимания на его замечания.
Пётр Анисимов, житель Гомеля:
Критика такого нетехнологичного ремонта не заставила себя ждать. Люди обратились в коммунальные службы и даже в правоохранительные органы. Оказалось, засыпать во дворе ямы – собственная инициатива рабочих, подводивших силовой кабель к будущей пиццерии.
Алексей Петрукович, первый заместитель главы администрации Железнодорожного района Гомеля:
Свою ошибку строители оперативно исправили. Спустя сутки после инновационного ремонта все ямы и выбоины в этом дворе заботливо вычищены и выметены, но к большому сожалению местных жителей, они так никуда и не делись.
Галина Приходько, пенсионер:
Выполнить здесь настоящий ремонт администрацией района запланировано уже этой осенью. Однако, проблема выходит далеко за границы одного конкретно взятого двора. Состояние дорожного покрытия дворовых территорий для полумиллионного Гомеля одна из болевых точек. Если городские власти не уделят внимания этой проблеме в ближайшее время, то строительный мусор в выбоинах может стать привычной практикой.
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Новости Беларуси. Довольно оригинальный стихийный ремонт дорожного покрытия произошёл в одном из дворов Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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