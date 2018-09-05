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Стихийный ремонт: кто и как в Гомеле пытался отремонтировать дыры в асфальте песком

05.09.2018 21:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Довольно оригинальный стихийный ремонт дорожного покрытия произошёл в одном из дворов Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместо нового асфальтного покрытия выбоины засыпали строительным мусором. Как оказалось, коммунальные и дорожные службы не при чём.

Стихийный ремонт: кто и как в Гомеле пытался отремонтировать дыры в асфальте песком

Александр Добриян, СТВ:
Накануне этот двор выглядел, как после бомбёжки. Жильцы были шокированы подходами к ремонту дорожного покрытия. Выбоины в их дворе просто завалили кусками асфальта, щебнем и песком.

Стихийный ремонт: кто и как в Гомеле пытался отремонтировать дыры в асфальте песком

Пётр Анисимов говорит, пробовал остановить безобразие под собственным окном, но рабочие не обратили никакого внимания на его замечания.

Стихийный ремонт: кто и как в Гомеле пытался отремонтировать дыры в асфальте песком

Пётр Анисимов, житель Гомеля:
Вон там копали траншею – остался мусор. Они развезли, рассыпали  по ямкам. Получилась не дорога, а абы что.

Стихийный ремонт: кто и как в Гомеле пытался отремонтировать дыры в асфальте песком

Стихийный ремонт: кто и как в Гомеле пытался отремонтировать дыры в асфальте песком

Критика такого нетехнологичного ремонта не заставила себя ждать. Люди обратились в коммунальные службы и даже в правоохранительные органы. Оказалось, засыпать во дворе ямы – собственная инициатива рабочих, подводивших силовой кабель к будущей пиццерии. 

Стихийный ремонт: кто и как в Гомеле пытался отремонтировать дыры в асфальте песком

Алексей Петрукович, первый заместитель главы администрации Железнодорожного района Гомеля:
В отношении общества с ограниченной ответственностью составлен административный протокол и вынесено предписание на устранение данной ситуации.

Стихийный ремонт: кто и как в Гомеле пытался отремонтировать дыры в асфальте песком

Стихийный ремонт: кто и как в Гомеле пытался отремонтировать дыры в асфальте песком

Свою ошибку строители оперативно исправили. Спустя сутки после инновационного ремонта все ямы и выбоины в этом дворе заботливо вычищены и выметены, но к большому сожалению местных жителей, они так никуда и не делись.

Стихийный ремонт: кто и как в Гомеле пытался отремонтировать дыры в асфальте песком

Галина Приходько, пенсионер:
Ремонты вообще во дворах нам очень нужны. Дворы требуют большого внимания. Но, наверное, нет денег. Я не знаю. Но мы бы хотели, это наше пожелание.

Стихийный ремонт: кто и как в Гомеле пытался отремонтировать дыры в асфальте песком

Выполнить здесь настоящий ремонт администрацией района запланировано уже этой осенью. Однако, проблема выходит далеко за границы одного конкретно взятого двора. Состояние дорожного покрытия дворовых территорий  для полумиллионного Гомеля одна из болевых точек. Если городские власти не уделят внимания этой проблеме в ближайшее время, то строительный мусор в выбоинах может стать привычной практикой.

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Довольно оригинальный стихийный ремонт дорожного покрытия произошёл в одном из дворов Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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