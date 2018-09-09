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Белоруски Просенцова и Прокопенко стали чемпионками мира по пятиборью

10.09.2018 11:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Белоруски Просенцова и Прокопенко стали чемпионками мира по пятиборью
UIPM

Белорусские спортсменки Ирина Просенцова и Анастасия Прокопенко не знали себе равных в женской эстафете на Чемпионате мира по современному пятиборью-2018 в Мехико.

Белоруски Просенцова и Прокопенко стали чемпионками мира по пятиборью Белоруски стали чемпионками Европы по современному пятиборью

Набрав 1381 балл в пяти видах, наши девушки завоевали «золото». У ближайших соперниц из Германии белоруски выиграли 17 баллов. «Бронза» у представительниц Гватемалы.

В шаге от пьедестала остановились Илья Полозков и Ярослав Радюк в мужской эстафете. В борьбе за «бронзу» наши спортсмены лишь семь баллов уступили команде Болгарии. Чемпионами мира стали представители Франции, «серебро» на счету чешского коллектива.

В смешанной эстафете нашу страну представляли Татьяна Халдоба и Павел Тихонов. Белорусы заняли итоговое девятое место. Чемпионами мира в этом виде программы стали немцы.

Чемпионат мира по современному пятиборью продолжится индивидуальными видами программы у женщин и мужчин. Турнир завершится 15 сентября.

 
 
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Чемпионат мира по современному пятиборью проходит в Мехико (Мексика).
 
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