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Форум «Парус Шанхая»: бизнес-круги Китая и Беларуси ищут новые пути роста товарооборота
Новости Беларуси. 75 белорусских организаций примут участие в первой международной выставке импорта в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она пройдет в ноябре и уже 10 cентября в Минске состоялось предварительное знакомство бизнес-кругов двух стран. Форум «Парус Шанхая» собрал более 130 белорусских и китайских компаний. Дальнейшее сотрудничество решено развивать по 8 направлениям.
Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
У Гэньбао, председатель комитета по организации форума «Парус Шанхая»:
Пока же пример наиболее успешного сотрудничества с КНР показывает Минская область. Ее товарооборот с Китаем в 2017 году превысил миллиард долларов.
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Новости Беларуси. 75 белорусских организаций примут участие в первой международной выставке импорта в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она...
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