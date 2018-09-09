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Форум «Парус Шанхая»: бизнес-круги Китая и Беларуси ищут новые пути роста товарооборота

10.09.2018 17:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 75 белорусских организаций примут участие в первой международной выставке импорта в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум «Парус Шанхая»: бизнес-круги Китая и Беларуси ищут новые пути роста товарооборота

Она пройдет в ноябре и уже 10 cентября в Минске состоялось предварительное знакомство бизнес-кругов двух стран. Форум «Парус Шанхая» собрал более 130 белорусских и китайских компаний. Дальнейшее сотрудничество решено развивать по 8 направлениям.

Форум «Парус Шанхая»: бизнес-круги Китая и Беларуси ищут новые пути роста товарооборота

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Такие взаимовыгодные форумы, мероприятия они имеют большое значение в том плане, что бизнесмены налаживают контакты, организуют встречи и видят конкретный потенциал, страновой потенциал, инвестиционный. Китай нам не только помогает развивать какие-то технологии и производства, но также является очень большим потенциальным рынком для белорусской продукции, в частности, сельскохозяйственного назначения.

Форум «Парус Шанхая»: бизнес-круги Китая и Беларуси ищут новые пути роста товарооборота

У Гэньбао, председатель комитета по организации форума «Парус Шанхая»:
До приезда сюда мы не были хорошо знакомы с ситуацией на вашем рынке. Но сегодня узнали много полезной информации о ведении бизнеса в Беларуси. Надеемся, что это поможет расширению взаимовыгодных контактов.

Форум «Парус Шанхая»: бизнес-круги Китая и Беларуси ищут новые пути роста товарооборота

Пока же пример наиболее успешного сотрудничества с КНР показывает Минская область. Ее товарооборот с Китаем в 2017 году превысил миллиард долларов.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 75 белорусских организаций примут участие в первой международной выставке импорта в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она...
 
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