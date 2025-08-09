Беларус начинал как энергетик, а сейчас производит качественную мебель на собственных площадях

Источник материала: ProBusiness





Егор Александрович начинал свой профессиональный путь как инженер в энергетике, а сейчас владеет компанией Woodlight , которая производит мебель на собственных площадях. История его пути показывает, как финансовый кризис может стать толчком к кардинальной смене деятельности, а страсть к ручному труду — основой для создания успешного бизнеса. Предприниматель встретился с «Про бизнес», чтобы рассказать о 14-летнем пути от гаража до собственного производства площадью 450 кв.м.

«Я очень рад, что дал себе возможность попробовать. Имея работу, должность, сложно уйти в свободное плавание без каких-либо обозримых перспектив»

Егор Александрович — инженер-системотехник по образованию, выпускник БГУИР. После учебы занимался строительством линий электропередач и подстанций, работал инженером. До этого у него был опыт работы электриком, поэтому энергетика казалась логичным выбором.

— Я поработал лет пять в нескольких организациях и при этом успешно. Все получалось, но я понимал, что драйва и удовольствия от своей работы не получаю. Плюс еще был молодым, тогда сложно было разобраться в себе, понять, чего я хочу от жизни, от своего профессионального развития.

Переломный момент наступил в 2011 г., когда произошел финансовый кризис. Доллар скакнул резко с 3000 BYN до 9 тыс. BYN (речь о деньгах старого образца — прим.). В организации, где я работал, случились серьезные финансовые перемены: резко упала зарплата, многие уволились, а нагрузка на оставшихся специалистов сильно возросла.

Именно в тот переломный момент я решил почти спонтанно попробовать что-то другое, понял — хочу работать там, где мне не скучно, где мне интересно.





Выбор в пользу мебельного производства был совсем не случайным. С детства я всегда интересовался техникой и околотехническими делами. Мне интересно было покрутить гайки, попилить доски, что-то сделать своими руками. Я помню, как наш учитель труда выводил меня перед классом и говорил: «Посмотрите, как этот парниша сделал то-то и то-то». Это было чертовски приятно.

Когда в моей жизни наступил переломный момент, я подумал: а попробую, почему бы и нет. Не получится — так не получится. Я очень рад, что дал себе эту возможность попробовать, потому что, казалось бы, имея работу, должность, высшее образование, сложно принять решение уйти в свободное плавание без каких-либо обозримых перспектив.

«Дополнительным испытанием стало непонимание со стороны близких людей»

— Начало предпринимательского пути было крайне тяжелым. В 2011 г. я арендовал обычный гараж, купил на строительном рынке материалы и начал «набивать шишки» в одиночку. Работать приходилось в сложных условиях: летом в гараже было жарко, зимой — холод, мороз, темнота. Рабочий день длился не 8, а минимум 12 часов, без выходных. Рентабельность была крайне низкой — приходилось нарабатывать опыт, допускать ошибки, тратить катастрофически много времени на каждое изделие.

Информацию нужно было откуда-то черпать, на это тоже нужно было находить время. Если бы у меня было профильное образование, если бы у меня за плечами был какой-то опыт, возможно, мне было бы проще, Помимо производственных сложностей, нужно было решать вопросы реализации. Благо, тогда был актуален ресурс «Барахолка онлайнер», где можно было продавать изделия.





Дополнительным испытанием стало непонимание со стороны близких людей. Доходы резко упали по сравнению со стабильной работой инженером. Когда опускались руки, я видел в глазах своих близких людей сомнения в моем выборе. Друзья спрашивали: «Егор, ты что? У тебя была нормальная работа, какие-то успехи на этой работе, а тут ты вдруг все бросил, уехал в темный гараж и ковыряешься в каких-то деталях».

Но даже когда заказы были нерентабельными, я продолжал их выполнять, чтобы набраться опыта. Приходилось жертвовать прибылью, чтобы получить хоть какую-то работу, ведь не было ни готового продукта, ни каналов реализации.

Были ошибки, непонимание некоторых технологических процессов. Вроде договарился с заказчиком, что готов все сделать, а потом появляются сложности, и включить заднюю уже не можешь, — вспоминает Егор. — Тогда и речи не шло о какой-то прибыльности и доходности, только о развитии.

Сложный период длился с 2011 по 2016−17 гг. — почти 5−6 лет. Меня спасал только энтузиазм. Несмотря на неудачи, на отсутствие каких-то приемлемых финансовых результатов, я приезжал домой после работы довольный собой. Я понимал: во-первых, я развиваюсь, во-вторых, занимаюсь действительно любимым делом. При всех сложностях на работу я ехал всегда с улыбкой, с удовольствием, задерживался и не смотрел на часы. Основным драйвером было вдохновение и страсть к созданию осязаемого продукта.





Переломный момент наступил примерно через шесть лет после запуска своего дела. К этому времени у меня накопился опыт, появился качественный инструмент, я освоил новые технологии. Я уже понимал, что могу производить не поделки, а хорошую мебель, стал задумываться о том, что надо свое дело уже более серьезно предлагать, продвигать.

Сначала была группа во «ВКонтакте», где появились подписчики, фотографии работ. Через эту группу меня нашли ребята-ровесники: они решили создать маркет белорусской мебели индивидуального производства — объединить частных мастеров под одним крылом и создать галерею. Мы встретились, поговорили и определились, какие изделия я предоставлю для их выставки. Это был один из триггеров роста — обо мне узнало больше людей, они приглашали заказчиков, которые уже не на барахолке искали мебель подешевле, а понимали ценность частного производства.





Параллельно я самостоятельно искать каналы реализации. Брал с собой фотографии, сумку с образцами и ездил по всем возможным торговым объектам предлагать на реализацию свои работы. Естественно, большинство смотрели на меня со скепсисом, отказывались. Это было не очень приятно. Но я все равно пытался, не опускал руки. В тот момент я настолько сильно верил в то, что не может быть, чтобы не получилось, потому что я уже видел конечный продукт, и он должен был дойти до своего потребителя.

«Тогда нам очень повезло: я еще не знал, что мебельный сезон начинается осенью, а мы открылись как раз в октябре. И люди пошли»

— Поддержку в трудный момент оказала супруга, которая всегда верила в проект. Она меня поддерживала на всех этапах. В какой-то момент мы решили открыть собственный торговый объект. Понятное дело, что в тот момент это для меня был риск, потому что открытие торгового объекта требует дополнительного финансирования, и нельзя сказать, что я мог себе это позволить. Но заручившись поддержкой супруги, я нашел торговый объект с маленькой площадью — это было разумно для старта. Арендные платежи были небольшие, договорились с арендодателем, наскребли денег. Я загрузил туда экспозицию, работал днями и ночами, чтобы все красиво поставить. Тогда нам очень повезло, я еще не знал, что мебельный сезон начинается осенью, а мы открылись как раз в октябре. И люди пошли.





Мы тогда работали на торговом вдвоем с супругой, я днем работал в мастерской, а вечером друг друга меняли, сидели на торговом объекте. И смотрю — интересуются люди, идут и покупают, заказывают. Тут дело сдвинулось с мертвой точки.

С ростом спроса возникла новая проблема — нужно было масштабироваться. Естественно, первым делом начались поиски как минимум партнера. Мы с ним вдвоем начали работать, но тут же сразу появилась новая проблема: как развернуться на этих 18 кв.м. моей мастерской? А потом стало понятно, что вдвоем-то мы тоже уже не справляемся.

Пришлось быстро действовать и взять на себя роль организатора всего процесса. Если я до этого был мастером, и мне приносило удовольствие производить продукт, у меня не сильно болела голова по поводу организационных вопросов, то тут я понял — надо осваивать новую роль.

«Спасибо тем ребятам, которые были со мной рядом в период аврального режима. Наемные сотрудники могли этого не делать, и я их понимаю»

— В переходный период от мастерской к производству приходилось работать в авральном режиме. Во-первых, не все были готовы, и я это понимаю. Во-вторых, те, кто были готовы, понимали, что доля ответственности на них тоже, — объясняет Егор. Наемный сотрудник может сказать: «Я отработал смену, я домой». Все держалось на общем энтузиазме и заряженности. Это была нормальная стадия перехода от ремесленничества к производству.

Сейчас уже такого нет и быть не может, я на это не рассчитываю. Я понимаю, что есть штат наемных сотрудников, которых беспокоят их семьи, их свободное время, отпуск, социальные гарантии. Так и должно быть. Но спасибо большое тем ребятам, которые были со мной рядом тогда, хотя могли вести себя иначе.





С ростом компании я поменял свою роль: был уже не мастером, а руководителем. А разве я учился на руководителя? У меня есть опыт? Нет. А он же нужен — руководитель это тоже профессия, которой нужно учиться очень серьезно. В тот период, с 2016 г. и далее, я очень жадно начал поглощать всю доступную информацию, касающуюся менеджмента. И для меня открылось много неочевидных вещей, например, тема мотивации сотрудников.

Мотивация — это огромный пласт управленческого навыка. Просто деньгами, похвалой, должностью нельзя замотивировать сотрудника. Каждого человека надо слушать, слышать, с ним нужно разговаривать, его нужно понимать, нужно вникать в его психотип. Я каждый день приезжаю на производство, с каждым человеком персонально здороваюсь, по глазам вижу состояние людей. С людьми в первую очередь нужно уметь найти общий язык, вести себя корректно и честно, ни в коем случае не допускать унижения или демонстрации мнимого превосходства. Это опора бизнеса, это близкие люди.

«Площадь производства — 450 кв.м., в штате 14 человек, выручка за 2024 г. — 950 тыс. BYN»

— Глобальной целью у меня было приобретение собственных производственных площадей, и в 2023 г. она была достигнута. Я абсолютно все ресурсы направил туда. Удалось найти хорошее предложение по соотношению «цена-качество» — бывшее сельхозстроение, которое требовало реконструкции. Сама покупка обошлась в примерно $ 35 тыс., но пришлось вложить еще огромную сумму в ремонт, реконструкцию и создание тех условий, в которых будет приятно работать.

Сегодня Woodlight — это стабильное предприятие. Площадь производства 450 кв.м., в штате 14 человек. Выручка за 2024 г. у меня составила 950 тыс. BYN. Основной специализацией Woodlight стали стулья, хотя мы производим разную мебель. Так сложилось исторически, хотя лично мне интересно производить не только стулья, не только столы, а в целом любую мебель, которая может быть дополнением интерьера.





О маржинальности говорить сложно из-за разнообразия ассортимента и влияния сезонности. Торговая наценка у нас в районе 20−25%. Ассортимент разный, и маржинальность у разных изделий может быть разная. Плюс существует сезонность — у мебельщиков сезон ближе к Новому году, несезон — летом. Люди летом мебель не покупают, ездят на дачу.

Закончить наш диалог хочу советом начинающим предпринимателям: жену не обязательно слушать, но обязательно слышать. Также очень важно, чтобы рядом была женщина, которая в тебя верит. А вот женщин, которые говорят: «Брось это, у тебя ничего не получится», нужно беречься.