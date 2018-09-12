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V Форум регионов: гала-концерт «Вместе в будущее» соберет в ледовом дворце Могилева более 300 артистов из Беларуси и России

13.09.2018 — Разное | Кировец  
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V Форум регионов: гала-концерт «Вместе в будущее» соберет в ледовом дворце Могилева более 300 артистов из Беларуси и России

Гала-концерт «Вместе в будущее», который пройдет 11 сентября в рамках V Форума регионов, соберет в Ледовом дворце Могилева более 300 артистов из Беларуси и России. Об этом сообщили в управлении культуры облисполкома.

Своим творчеством гостей масштабного мероприятия порадуют народные артисты Беларуси Анатолий Ярмоленко и Ядвига Поплавская, заслуженные артистки нашей страны Анжелика Агурбаш, Инна Афанасьева, Алена Ланская, белорусский эстрадный певец и композитор Руслан Алехно, государственный ансамбль «Песняры». На сцене также выступит  заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов, победители конкурсов «Голос. Дети. 5 сезон» Рутгер Гарехт, «Ты – супер» Вера Ярошик, заслуженные коллективы, солисты Беларуси и России.  

V Форум регионов пройдет в Могилеве 10-12 октября. Его организаторами выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России. Мероприятие проводится ежегодно поочередно в Беларуси и России.

http://mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Гала-концерт «Вместе в будущее», который пройдет 11 сентября в рамках V Форума регионов, соберет в Ледовом дворце Могилева более 300 артистов из Беларуси и...
 
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