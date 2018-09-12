V Форум регионов: гала-концерт «Вместе в будущее» соберет в ледовом дворце Могилева более 300 артистов из Беларуси и России





Гала-концерт «Вместе в будущее», который пройдет 11 сентября в рамках V Форума регионов, соберет в Ледовом дворце Могилева более 300 артистов из Беларуси и России. Об этом сообщили в управлении культуры облисполкома.

Своим творчеством гостей масштабного мероприятия порадуют народные артисты Беларуси Анатолий Ярмоленко и Ядвига Поплавская, заслуженные артистки нашей страны Анжелика Агурбаш, Инна Афанасьева, Алена Ланская, белорусский эстрадный певец и композитор Руслан Алехно, государственный ансамбль «Песняры». На сцене также выступит заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов, победители конкурсов «Голос. Дети. 5 сезон» Рутгер Гарехт, «Ты – супер» Вера Ярошик, заслуженные коллективы, солисты Беларуси и России.

V Форум регионов пройдет в Могилеве 10-12 октября. Его организаторами выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России. Мероприятие проводится ежегодно поочередно в Беларуси и России.