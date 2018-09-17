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Открытый чемпионат и первенство Беларуси по парусном спорту на Минском море: около 200 спортсменов примут участие в гонках
Новости Беларуси. Календарное лето уже завершилось, но на Минском море до сих пор ощущается теплая пора года. А всё благодаря открытому чемпионату и первенству Беларуси по парусному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Порядка 200 спортсменов примут участие в гонках.
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Открытый чемпионат и первенство Беларуси по парусном спорту на Минском море: около 200 спортсменов примут участие в гонках
Новости Беларуси. Календарное лето уже завершилось, но на Минском море до сих пор ощущается теплая пора года. А всё благодаря открытому чемпионату и первенству...
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