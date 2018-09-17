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"Произвол во всех смыслах!" Жильцам дома на Маркса дали 48 часов на добровольное выселение
18 сентября жильцы дома на Маркса, 17, где в основном проживают семьи ветеранов КГБ и МВД, получили уведомления о выселении. Предписания вручали судебные приставы в присутствии понятых. На добровольный выезд из квартир людям дали два дня. Сегодняшний — тоже в счет. В противном случае жильцов выселят принудительно 20 сентября.
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Глава администрации Ленинского района Петр Шостак в комментарии TUT.BY
Для временного проживания жильцам выделили квартиры из подменного фонда района. Правда, добровольно люди переезжать так и не согласились. Жильцы уверены, что если выедут из дома, то здание точно станет непригодным для проживания. Значит, вернуться в свои квартиры они уже не смогут.
— Есть другая экспертиза, не визуальная, которая показала, что износ у здания всего 39% и что угрозы обрушения у него нет. Была она всего лишь год назад. А теперь вышло, что все якобы так плохо, что нужно срочно выезжать, — рассказывает уполномоченный жильцов дома Сергей Леднев.
Он вспоминает, что история с угрозой выселения уже была в 2016 году, когда жильцам предложили выехать на два месяца из их квартир. Тогда Сергей Петрович написал письма мэру города, генпрокурору, председателю КГК, где рассказал о том, почему дом приходит в негодность и кто в этом может быть виноват.
«Первый этаж нашего дома находится в арендном пользовании ООО „Савана-Спорт Трейдинг“. В 2013 году этой компании администрация Ленинского района разрешила изменить функционально назначение продуктового магазина в нашем доме на кафе-булочную. В этом же году магазин закрылся на ремонт. Мы уверены, что во время ремонта дому был нанесен вред, поскольку работы проводились без надзора и учета того, что здание является историко-культурной ценностью", - говорится в письме.
Ремонтные работы были приостановлены. В феврале 2016 года нас позвали на собрание, где интересы арендатора, повредившего дом, были представлены администрацией Ленинского района. Нам сообщили, что нужен капитальный ремонт дома за счет бюджетных средств с отселением жильцов на неопределенный срок. И это учитывая то, что в 1978 в нашем доме проводился капремонт с отселением жильцов на четыре года».
Тогда, считают жильцы, им удалось отбиться от переезда и отстоять свое жилье. Многие здесь родились и выросли. Съезжать куда-то из центра города, понятное дело, никому не хочется.
Сергей Петрович свое уведомление нашел зажатым в проем двери. Там сообщалось, что если его семья не выедет до 19 сентября, их выселят принудительно утром 20-го. Семье Ледневых предложили квартиру из маневренного фонда на улице Прушинских.
Местная жительница Галина, у которой мы накануне побывали в гостях и посмотрели, как выглядит ее квартира, узнав о предписании, расплакалась.
— Произвол во всех смыслах (…). Мне очень хочется плакать. Ощущение безнаказанности людей, которые все это затеяли, — не могла сдержать эмоций Галина.
Сергей Петрович заметил, что в предписании не сказано, на какой срок придется выехать.
— Никаких документов о том, что мы сюда вернемся, нет.
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Дом на Маркса,17 признали предаварийным. жильцы в это не верят и выезжать из него не собираются.
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