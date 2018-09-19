У Димы - таракан, у Нины - нет газа. Жильцы дома на Маркса показали свои подменные квартиры

Жильцы дома на Маркса, 17, который был признан предаварийным, все же согласились добровольно переехать в квартиры маневренного фонда Ленинского района. «Не поедем — дадут административку и штраф. Поэтому и согласились, чтобы двери нам не ломали и насильно никуда не увозили», — объяснил позицию жителей Сергей Леднев.

REALTY.TUT.BY вместе с жильцами посмотрел квартиры, которые им дали на время ремонта дома. Как они выглядят — в нашем материале.





Согласно предписанию, которое 18 сентября жильцам дома на Маркса, 17 вручали судебные приставы, из предаварийного дома нужно было выехать до 20 сентября. В худшем случае людей выселяли бы принудительно. Поскольку жильцы все же согласились выехать добровольно, местные власти пошли им навстречу и дали на сборы еще несколько дней — до 24 сентября.

Днем в среду во дворике дома прямо у столиков кафе «Набоков» шла эмоциональная дискуссия между жильцами с одной стороны и судебными приставами, представителями администрации и ЖКХ Ленинского района — с другой. Причиной стал двенадцатый пункт договора, который предложили заключить собственникам квартир.





— В этом пункте указано, что нам положено возмещение ущерба имуществу и убытков, но не указано, по какой стоимости — рыночной или еще какой. При этом в заключении «Стройреконструкции», на основании которого прокурор вынес решение об отселении, наши квартиры признаны аварийными и грозящими обвалом. И если на самом деле что-то произойдет и мы придем за возмещением ущерба, нам скажут: «Извините, ваша квартира была аварийная и в стадии обвала. И ее стоимость равняется нулю», — внес ясность Сергей Леднев.

В уведомлении, которое жильцам вручили 14 сентября, прокуратура действительно ссылается на статью 89 ЖК. Согласно этой статье, выселяют из жилых помещений, находящихся в аварийном состоянии или грозящих обвалом.

— Выходит, что типовой договор, который нам предложили заключить на капремонт, мы заключить не можем, поскольку наши квартиры признаны аварийными и грозят обрушением. Ведь капитальный ремонт в аварийных домах не проводится. А вот если бы нас выселяли по причине капремонта, то основанием должна была быть статья 90 ЖК, — объяснил позицию жильцов Леднев.





Юрист районного ЖКХ предложила выход: заключить типовой договор на капремонт, а к нему — допсоглашение по двенадцатому пункту. Жильцы согласились, добавив, что хотят еще зафиксировать в документах время, когда они смогут вернуться в свои квартиры.

Маневренные квартиры

В доме, который был признан предаварийным, 22 квартиры. Глава Ленинского района в комментарии TUT.BY рассказывал, что из маневренного фонда для временного расселения жильцов выделено 12 квартир.

Нине, которая с мамой Галиной и братом живет в трехкомнатной квартире, выделили «двушку» с маленькой кухней и без балкона на первом этаже в двухэтажной сталинке на улице Нахимова.







Квартира Галины на Маркса и квартира для Галины и ее семьи из подменного фонда

— В документах у нас вроде была указана трехкомнатная квартира, но зашли и видим: комнат-то всего две. Соседка сказала, что сюда никто заселяться не хочет, и мы уже начинаем понимать почему, — рассказывает Нина. — Здесь чувствуется сырость, не убран пол, в раковине на кухне — грязь, бычок валяется. У меня аллергия на пыль, в том числе и строительную. Кроме этого, здесь нет горячей воды, только холодная. Оказалось, что газовая колонка еще не подключена и что этим вопросом, видимо, придется заниматься нам самим. А когда, если уже нужно переезжать?

Галина, мама Нины, рассмотрев квартиру внимательнее, задумалась, стоит ли соглашаться.







Квартира Галины и Нины на Маркса и кухня в квартире из маневренного фонда

— Нам сказали, что жить в этой квартире придется месяца два. Здесь сыро уже сейчас, а что будет, когда похолодает? Даже если и включат отопление, то оно не спасет от сырости. Кроме этого, когда уж дают квартиру, то должны же ее привести в порядок, чтобы чисто было. А тут придется всё неделю отмывать. Чтобы заехать. Времени на это нет.







Нина позвонила главному инженеру ЖКХ Ленинского района Виктору Муравицкому. Тот пообещал: все недочеты исправят и фото отправят через Viber. Пока готовился материал, раковину вымыли, полы — тоже. Газовую колонку подключат сразу после того, как специалисты проведут с жильцами инструктаж по ее использованию, заверил глава района.





Посмотрел свою подменную квартиру и Дмитрий. Напомним, у них с Ириной трехкомнатная квартира в 120 «квадратов» на втором этаже, как раз над аварийным участком. Сами они там не живут, зарегистрирована лишь теща. Видимо, потому, что в квартире прописан один человек, из маневренного фонда предоставили «однушку».







Гостиная в трехкомнатной квартире Дмитрия и Ирины на Маркса и гостиная-спальня-рабочий кабинет в маневренной квартире на Сырокомли

Квартира находится в Лошице на улице Сырокомли в панельном столбике. Сотрудница районной администрации, которая должна была показывать квартиру, рассказала, что дом социальный. Могла бы и не предупреждать: зашли в подъезд и сами всё увидели.





Дмитрий зашел в квартиру и немного растерялся. Потоптался по новому линолеуму, подошел к окну, попробовал открыть — было душно.

— Форточки не открываются, стекла разбиты… Вы же замените их?

— Буду звонить и выяснять, что с окном и какая бригада здесь работала. Стекла, конечно, заменим мы сами.







Вид из окна квартиры на Маркса и вид из окна квартиры на Сырокомли

Дмитрий зашел на кухню. Заглянул в ванную и туалет. Покрутил краны, воды не было. Оказалось, перекрыли — мало ли что. Тронул домофонную трубку, завернутую в полиэтилен. Аппарат оказался таким замасленным, что на нем смог выжить таракан.







Кухня в квартире на Маркса и кухня в маневренной квартире

— Ха, вот и первый сосед, — пошутил Дмитрий. — А трубку эту замените?

— Это, если хотите, за ваш счет. Еще вам нужно будет лампочки купить, они есть не во всех комнатах.





В целом квартирой Дмитрий остался доволен.

— Признаться, ожидал худшего. Тут свежий ремонт, плита новая. Надо будет только мебель какую привезти и холодильник. Два месяца пережить еще можно, тем более что сюда приедет моя теща. Квартира на Маркса была ее, она там жила. Недавно только подарила дочери, моей жене.

Главный инженер ЖКХ Ленинского района: Дом действительно аварийный

Виктор Муравицкий рассказал, почему дом предаварийный и как его будут ремонтировать.





— Дом является исторической ценностью. Часть его, там, где третий подъезд, достраивалась после войны. На фасаде в торце этой пристроенной части много трещин. Маячки здесь не ставили, но когда во время ремонта покрасили, трещины проявились опять.





Самое же проблемное место расположено на первом этаже, там, где в 2014 году собирались открыть французскую пекарню Paul. Напомним, у компании «Савана-Спорт Трейдинг» бизнесмена Ивана Малько так и не получилось согласовать размещение кафе в жилом доме на Маркса. Начатый было ремонт помещения так и не завершили — последние два года эта часть здания спрятана за ограждением.

Трещины на первом этаже есть как снаружи здания, так и внутри.

— В стене, там, где идет колонна, трещина в кирпичной кладке сквозная. На второй колонне — тоже серьезные повреждения. У нас есть и заключение экспертов, и проектная документация, и средства на ремонт выделены. Но жители не хотят понимать, что они живут в предаварийном доме.





— Виктор Анатольевич, жильцы уверены, что ремонтные работы, которые проводились ради пекарни, и стали причиной разрушения фундамента.

— Со стороны дворового фасада эта организация никаких строительных действий не производила, однако там есть трещины. Специалисты, когда исследовали здание, механически снимали часть штукатурки, чтобы понять реальную картину. Снимали и видели: трещина идет внутри кирпичной кладки. И такое не только на фасаде снаружи дома, но и во дворе. Такую ситуацию нужно исправлять. Аварийность дома на некоторых участках уже относится к пятой категории. И отселение жителей нужно для безопасного проведения работ — это говорится во всех заключениях специалистов.





По словам Виктора Муравицкого, работы по капремонту будут проходить в два этапа.

— Первый этап — это усиление фундамента и простенков. Как только этот этап будет завершен, люди смогут вернуться домой. Займет это около двух месяцев.





Второй этап — это капитальный ремонт. Он включает в себя ремонт кровли, коммуникаций, замену системы отопления, подпольных каналов, замену системы водопровода и канализации, замену системы газа. Также замену окон в местах общего пользования, ремонт отмостки, фасада и балконов — это большой комплекс работ, который и будет включать в себя второй пусковой комплекс.



