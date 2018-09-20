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В Верхнедвинске открылась новая мини-футбольная площадка

21.09.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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В Верхнедвинске открылась мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.

Это ещё один приятный подарок городу и его юным футболистам в преддверии областного праздника «Дожинки-2018». Новый спортивный объект оборудован в микрорайоне возле хоккейной коробки. Он обустроен по специальному проекту «Bonfesto – детям», который совместно реализуют Туровский молочный комбинат, Белорусская федерация футбола и местные органы власти.

В Верхнедвинске открылась новая мини-футбольная площадка

Площадку открывают (слева направо) И. И. Маркович, Н. Ю. Черник, В. В. Дейкало, И. Э. Павлов.

Юных спортсменов и гостей приветствовали начальник отдела развития игровых видов спорта Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Виталий Дейкало, заместитель генерального директора ОАО «Туровский молочный комбинат» Наталья Черник, директор департамента обеспечения спортивных мероприятий ассоциации «Белорусская федерация футбола» Игорь Павлов, председатель Верхнедвинского райисполкома Игорь Маркович, заместитель председателя райи-полкома Татьяна Севалкина.

В Верхнедвинске открылась новая мини-футбольная площадка

Новую площадку опробовали спортивные семьи района, воспитанники ДЮСШ и СК «Витязь».

— Футбол — увлекательная игра, в которую играют взрослые и дети на оборудованных и импровизированных площадках. Без развития детского спорта невозможны высшие достижения в футболе. Нам нужны талантливые тренеры, перспективные дети, хорошие условия для занятий. Новая площадка в Верхнедвинске – один из примеров, — сказал Виталий Дейкало.
— Социальный проект «Bonfesto – детям» — наша возможность приложить максимум усилий для внедрения в общество принципов здорового образа жизни, правильного питания, чтобы вырастить поколение, которое принесет стране новые победы, — отметила Наталья Черник. — В каждом райцентре мы должны создать условия для занятий спортом. Планируется, что до конца года площадки по этому социальному проекту появятся еще в шести городах Беларуси. На очереди Несвиж.

В Верхнедвинске открылась новая мини-футбольная площадка

Спортивные семьи района приняли участие в турнире по мини-футболу.

Высоко оценили гости готовность района принять областные «Дожинки». Приятно удивили развитая инфраструктура, порядок и благоустроенность.
Глава района Игорь Маркович поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого проекта. Особые слова благодарности прозвучали в адрес спонсоров – Банка Развития и его бывшего руководителя, ныне премьер-министра Сергея Румаса, руководства Туровского молочного комбината, Министерства спорта и туризма, Федерации футбола.

В Верхнедвинске открылась новая мини-футбольная площадка

Тренер ДЮСШ И. С. Черноок с воспитанниками на новой площадке.

Игорь Иванович вручил Благодарственное письмо за оказание спонсорской помощи в строительстве спортивного поля с искусственным покрытием генеральному директору ОАО «Туровский молочный комбинат» Ольге Луцко.
Перерезав красную ленточку, первое символическое вбрасывание мяча сделали И. И. Маркович, В. В. Дейкало, Н. Ю. Черник и И. Э. Павлов.

В Верхнедвинске открылась новая мини-футбольная площадка

Ксения Руденко.

Праздничную программу начало показательное выступление каратистов спортивного клуба киокушинкай карате-до «Витязь» (руководитель В. В. Иванов). Аплодисментами встречали участников и призёров областных и республиканских соревнований «Мама, папа, я — здоровая семья» и «Мама, папа, я – футбольная семья» — семьи Зубрицких, Новицких, Кох и Богушевич, которые приняли участие в турнире по мини-футболу. Первую тренировку на поле с искусственным покрытием провёл с воспитанниками ДЮСШ тренер по футболу Игорь Черноок.
В отделении футбола занимается более 100 спортсменов-учащихся под руководством тренеров-преподавателей И. С. Черноока, А. Л. Палённого, М. А. Александрова. В рамках проекта юным футболистам передан необходимый инвентарь для занятий спортом, а также участники мероприятия получили подарки – фирменную продукцию «Bonfesto» Туровского молочного комбината.
Ксения КОВАЛЁНОК.
Фото Валерия СОЛОВЬЁВА.

 
 
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