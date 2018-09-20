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В Верхнедвинске открылась новая мини-футбольная площадка
21.09.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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В Верхнедвинске открылась мини-футбольная площадка с искусственным покрытием.
Это ещё один приятный подарок городу и его юным футболистам в преддверии областного праздника «Дожинки-2018». Новый спортивный объект оборудован в микрорайоне возле хоккейной коробки. Он обустроен по специальному проекту «Bonfesto – детям», который совместно реализуют Туровский молочный комбинат, Белорусская федерация футбола и местные органы власти.
Юных спортсменов и гостей приветствовали начальник отдела развития игровых видов спорта Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Виталий Дейкало, заместитель генерального директора ОАО «Туровский молочный комбинат» Наталья Черник, директор департамента обеспечения спортивных мероприятий ассоциации «Белорусская федерация футбола» Игорь Павлов, председатель Верхнедвинского райисполкома Игорь Маркович, заместитель председателя райи-полкома Татьяна Севалкина.
— Футбол — увлекательная игра, в которую играют взрослые и дети на оборудованных и импровизированных площадках. Без развития детского спорта невозможны высшие достижения в футболе. Нам нужны талантливые тренеры, перспективные дети, хорошие условия для занятий. Новая площадка в Верхнедвинске – один из примеров, — сказал Виталий Дейкало.
Высоко оценили гости готовность района принять областные «Дожинки». Приятно удивили развитая инфраструктура, порядок и благоустроенность.
Игорь Иванович вручил Благодарственное письмо за оказание спонсорской помощи в строительстве спортивного поля с искусственным покрытием генеральному директору ОАО «Туровский молочный комбинат» Ольге Луцко.
Праздничную программу начало показательное выступление каратистов спортивного клуба киокушинкай карате-до «Витязь» (руководитель В. В. Иванов). Аплодисментами встречали участников и призёров областных и республиканских соревнований «Мама, папа, я — здоровая семья» и «Мама, папа, я – футбольная семья» — семьи Зубрицких, Новицких, Кох и Богушевич, которые приняли участие в турнире по мини-футболу. Первую тренировку на поле с искусственным покрытием провёл с воспитанниками ДЮСШ тренер по футболу Игорь Черноок.
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> В Верхнедвинске открылась мини-футбольная площадка с искусственным покрытием. Это ещё один приятный подарок городу и его юным футболистам в преддверии...
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