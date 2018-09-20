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В Добруше влюблённый пенсионер попытался устранить соперника при помощи самодельного взрывного устройства

21.09.2018 20:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как ревность толкает на самые безумные поступки: в Гомельской области разгорелись любовные страсти, больше похожие на боевик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Добруше влюблённый пенсионер попытался устранить соперника при помощи самодельного взрывного устройства

Отвергнутый пенсионер взорвал дом своей молодой возлюбленной. К счастью, в результате серьезно никто не пострадал. Теперь мужчине грозит немалый тюремный срок. В хитросплетениях носовичской Санта-Барбары разбирался Александр Добриян.

В Добруше влюблённый пенсионер попытался устранить соперника при помощи самодельного взрывного устройства

Людмила Алексеева, соседка: 
Вышла на кухню, свет только зажгла, и в этот момент выбух. Ну такой, страшный взрыв был. Сразу, конечно, внучка выбежала: «Что случилось?» Я говорю: «Я не знаю».

В Добруше влюблённый пенсионер попытался устранить соперника при помощи самодельного взрывного устройства

Взрыв во дворе у соседей Людмилы Алексеевой прогремел ближе к десяти вечера. Вдребезги разлетелось стекло в одном из окон. В доме в момент взрыва был лишь 34-летний друг хозяйки, который и получил легкие ранения. От медицинской помощи мужчина отказался. В течение суток следователи установили подозреваемого в подрыве. Им оказался сосед-пенсионер.

В Добруше влюблённый пенсионер попытался устранить соперника при помощи самодельного взрывного устройства

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:
Взрыв был совершен при помощи самодельного взрывного устройства, которое обвиняемый установил на подоконник дома своей соседки. По предметам, которые остались после взрыва, назначены соответствующие экспертизы. Также следует добавить, что в ходе осмотра места жительства обвиняемого были обнаружены патроны, дробь и сыпучие вещества.

В Добруше влюблённый пенсионер попытался устранить соперника при помощи самодельного взрывного устройства

О 60-летнем Владимире односельчане отзываются только хорошо. Всю жизнь в передовиках, мастер на все руки. Выпивал, но не больше остальных.

В Добруше влюблённый пенсионер попытался устранить соперника при помощи самодельного взрывного устройства

Алла Карпенко, жительница агрогородка Носовичи:
Никто не подумал бы на него. Все удивляются: не может быть, чтобы он сделал. Он спокойный человек, нигде не бился, с женой не ругался.

В Добруше влюблённый пенсионер попытался устранить соперника при помощи самодельного взрывного устройства

Как говорится, в тихом омуте…

В Добруше влюблённый пенсионер попытался устранить соперника при помощи самодельного взрывного устройства

Александр Добриян, СТВ:
От дома предполагаемого подрывника до места ЧП не более сотни метров. Этот путь, по словам соседей, пенсионер проделывал регулярно. Казалось бы, что может быть общего у 60-летнего мужчины и 29-летней женщины? Но общий интерес нашелся – пристрастие к алкоголю.

Как совместное распитие переросло во взрывное чувство, можно только догадываться. Но факт остается фактом, на допросе пенсионер признался: хотел попугать, из ревности. А ревновать было к кому: за те два года, которые молодая женщина прожила в Носовичах, она приобрела не лучшую репутацию. 

В Добруше влюблённый пенсионер попытался устранить соперника при помощи самодельного взрывного устройства

Людмила Алексеева:
Как говорится, не отнять. Я ей сама лично говорила: «Настя, что ты делаешь?»

К слову, это далеко не любовный треугольник. У пенсионера есть жена, а у молодой соседки, помимо пострадавшего друга, еще и официальный муж. Глава семьи в момент ЧП был в командировке, но приехал, как только узнал о случившемся.

В Добруше влюблённый пенсионер попытался устранить соперника при помощи самодельного взрывного устройства

– Поговаривают, что любовная история, из ревности?
– Может быть, я тут ничего не могу сказать. Я домой приезжаю – все нормально. Когда меня нет, что тут творится – черт его знает.

В Добруше влюблённый пенсионер попытался устранить соперника при помощи самодельного взрывного устройства

Пенсионеру уже предъявлено обвинение сразу по двум статьям: покушение на убийство совершенное общественно опасным способом и незаконное хранение боеприпасов. Однако следователи уточняют: по мере поступления информации действия мужчины могут быть и переквалифицированы.

 
 
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Новости Беларуси. Как ревность толкает на самые безумные поступки: в Гомельской области разгорелись любовные страсти, больше похожие на боевик, сообщили в...
 
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