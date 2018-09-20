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В Добруше влюблённый пенсионер попытался устранить соперника при помощи самодельного взрывного устройства
Новости Беларуси. Как ревность толкает на самые безумные поступки: в Гомельской области разгорелись любовные страсти, больше похожие на боевик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отвергнутый пенсионер взорвал дом своей молодой возлюбленной. К счастью, в результате серьезно никто не пострадал. Теперь мужчине грозит немалый тюремный срок. В хитросплетениях носовичской Санта-Барбары разбирался Александр Добриян.
Людмила Алексеева, соседка:
Взрыв во дворе у соседей Людмилы Алексеевой прогремел ближе к десяти вечера. Вдребезги разлетелось стекло в одном из окон. В доме в момент взрыва был лишь 34-летний друг хозяйки, который и получил легкие ранения. От медицинской помощи мужчина отказался. В течение суток следователи установили подозреваемого в подрыве. Им оказался сосед-пенсионер.
Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:
О 60-летнем Владимире односельчане отзываются только хорошо. Всю жизнь в передовиках, мастер на все руки. Выпивал, но не больше остальных.
Алла Карпенко, жительница агрогородка Носовичи:
Как говорится, в тихом омуте…
Александр Добриян, СТВ:
Как совместное распитие переросло во взрывное чувство, можно только догадываться. Но факт остается фактом, на допросе пенсионер признался: хотел попугать, из ревности. А ревновать было к кому: за те два года, которые молодая женщина прожила в Носовичах, она приобрела не лучшую репутацию.
Людмила Алексеева:
К слову, это далеко не любовный треугольник. У пенсионера есть жена, а у молодой соседки, помимо пострадавшего друга, еще и официальный муж. Глава семьи в момент ЧП был в командировке, но приехал, как только узнал о случившемся.
– Поговаривают, что любовная история, из ревности?
Пенсионеру уже предъявлено обвинение сразу по двум статьям: покушение на убийство совершенное общественно опасным способом и незаконное хранение боеприпасов. Однако следователи уточняют: по мере поступления информации действия мужчины могут быть и переквалифицированы.
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В Добруше влюблённый пенсионер попытался устранить соперника при помощи самодельного взрывного устройства
Новости Беларуси. Как ревность толкает на самые безумные поступки: в Гомельской области разгорелись любовные страсти, больше похожие на боевик, сообщили в...
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