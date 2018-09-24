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Что означают звуковые сигналы бортового устройства при прохождении через станцию оплаты на платных автодорогах
25.09.2018 — Разное | Полесская правда
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С августа 2013 года в нашей стране функционирует
По сведениям компании — оператора системы электронного сбора платы «BelToll», ИООО «Капш Телематик Сервисиз» г. Минск, в отношении международных автоперевозчиков, при движении по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь чаще всего формируются происшествия обозначаемые в Акте нарушения под цифровым кодом «1» — отсутствие на транспортном средстве устройства электронной оплаты или использование неработающего устройства электронной оплаты или использование устройства электронной оплаты в нарушение порядка технологической эксплуатации.
Фактически это значит, что при проезде контрольной станции сбора платы, электронная система не распознает бортовое устройство, установленное на транспортном средстве. Фиксация оплаты за проезд сегмента платной дороги не производится, и система автоматически формирует нарушение порядка оплаты за проезд. Транспортной инспекцией в отношении перевозчика составляется акт нарушения, начисление и взимание платы в увеличенном размере.
В большинстве случаев (с учетом данных камер видео фиксации), это происходит по причине размещения бортового устройства не в соответствии с правилами технологической эксплуатации, согласно которым «область, предназначенная для монтажа бортового устройства, расположена в нижней внутренней части ветрового стекла между центром транспортного средства и рулевым колесом. Щетки ветрового стекла в свободном положении не должны закрывать бортового устройства». Практически имеют место случаи, когда бортовое устройство может лежать на приборной панели горизонтально (плашмя), может быть закрыто щетками ветрового стекла или находится в любом другом, не установленном инструкцией месте.
С целью недопущения случаев, нарушения порядка оплаты за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь, рекомендуем перевозчикам обратить внимание водителей, осуществляющих международные перевозки, на выполнение правил технологической эксплуатации устройств электронной оплаты (бортовых устройств). Перед въездом на платную дорогу обязательно проверять исправность бортового устройства и его установку в соответствии с правилами. Внимательно прочтите правила эксплуатации бортового устройства, не нарушайте их. Внимательно следите за звуковым сигналом данного устройства. Если устройство сигнализирует Вам о наличии проблемы со снятием денежных средств, пожалуйста, остановитесь и сразу же позвоните на инфолинию БелТолл по телефону: +375-17 279-87-98.
— уточнить у оператора «BelToll» регистрационный номер телефонного обращения (звонок на инфолинию и разговор с оператором записывается), результаты проверки информации о неисправности и порядок дальнейших действий. Подробно зафиксировать детали разговора (Ф.И.О. оператора, время обращения и регистрационный номер и др.) и в дальнейшем, при необходимости, изложить в объяснении на имя руководителя АТП.
— движение начинать после подтверждения оператором работоспособности бортового устройства.
При прохождении через станцию оплаты звучат следующие звуковые сигналы:
Эти простые рекомендации помогут избежать неприятностей в пути, будь это рабочая поездка или долгожданный отпуск.
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Что означают звуковые сигналы бортового устройства при прохождении через станцию оплаты на платных автодорогах
> Как избежать неприятностей с устройством электронного сбора оплаты и как по звуковым сигналам этого устройства определить, прошла ли оплата за проезд по...
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