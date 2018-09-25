Спасатели помогли спуститься с крыши мужчине, который не мог сам этого сделать

25 сентября в 15-06 в ЦОУ Брестского областного УМЧС от диспетчера скорой медицинской помощи по прямой линии связи поступило сообщение о необходимости оказания помощи в спуске человека, который находится на кровле трехэтажного здания государственного учебно-спортивного учреждения по ул. Ленинградская и самостоятельно передвигаться не может.



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Прибывшими к месту вызова работниками МЧС пострадавший был помещен на мягкие носилки, транспортирован в люльку автолестницы-55 и спущен с высоты 10 м на землю, после чего бригадой «скорой» мужчина был госпитализирован с предварительным диагнозом «генерализованный судорожный припадок».

Спасенный - гр-н 1957 г.р., пенсионер. Со слов представителей объекта мужчина был приглашен для оказания консультативной помощи в обследовании кровли здания блока и предложений по ее ремонту. Во время обследования у гр-на произошел судорожный припадок, в результате чего он упал на кровлю и самостоятельно передвигаться не смог.